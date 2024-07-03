Водитель «Нивы» уснул за рулём и перевернул машину в Башкирии

Как сообщает Госкомитет по ЧС Башкирии, в аварии пострадали трое человек. Судя по приложенным к сообщению снимкам, все они — женщины. Двух из них пришлось доставать из автомобиля спасателям, так как в «Ниве Шевроле» заклинило двери. Пострадавших пассажирок осмотрели на месте ДТП, а позже отвезли в Центральную районную больницу.