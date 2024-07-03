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Водитель «Нивы» уснул за рулём и перевернул машину в Башкирии

Водитель «Нивы» уснул за рулём и перевернул машину в Башкирии

3 июля 2024, 18:25
Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии
В аварии пострадали трое человек, водителя автомобиля в этом списке нет, сообщает государственный комитет по ЧС Республики Башкортостан.

Водитель серебристой «Нивы Шевроле» может считать 3 июля своим вторым днем рождения. В среду, 3 июля, мужчина попал в ДТП, которое, как казалось, практически гарантировало ему кончину. Мужчина уснул за рулём «Нивы Шевроле» и перевернул машину в кювет на трассе Дюртюли — Нефтекамск вблизи села Новобиктово Дюртюлинского района в Башкирии. Но водитель не только выжил — он не получил ни царапины.

Как сообщает Госкомитет по ЧС Башкирии, в аварии пострадали трое человек. Судя по приложенным к сообщению снимкам, все они — женщины. Двух из них пришлось доставать из автомобиля спасателям, так как в «Ниве Шевроле» заклинило двери. Пострадавших пассажирок осмотрели на месте ДТП, а позже отвезли в Центральную районную больницу.

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