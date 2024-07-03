Водитель «Нивы» уснул за рулём и перевернул машину в Башкирии

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Водитель серебристой «Нивы Шевроле» может считать 3 июля своим вторым днем рождения. В среду, 3 июля, мужчина попал в ДТП, которое, как казалось, практически гарантировало ему кончину. Мужчина уснул за рулём «Нивы Шевроле» и перевернул машину в кювет на трассе Дюртюли — Нефтекамск вблизи села Новобиктово Дюртюлинского района в Башкирии. Но водитель не только выжил — он не получил ни царапины.
Как сообщает Госкомитет по ЧС Башкирии, в аварии пострадали трое человек. Судя по приложенным к сообщению снимкам, все они — женщины. Двух из них пришлось доставать из автомобиля спасателям, так как в «Ниве Шевроле» заклинило двери. Пострадавших пассажирок осмотрели на месте ДТП, а позже отвезли в Центральную районную больницу.