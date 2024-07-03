В «Единой России» создали совет первичных отделений партии

Еще Сидякин отметил, что с конца 2022 года внутри партии ведется работа по перезагрузке первичного звена. На данный момент уже проведен кадровый аудит, используется новый формат реализации стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений. Все эти работы проводятся теперь на системной основе. Также проходит кадровый конкурс секретарей первичных отделений, в этой целью создана так называемая скамейка запасных. Первичное звено также может рассчитывать на финансовую помощь. На базе нашей высшей партийной школы реализованы образовательные проекты для секретарей первичных отделений.