В «Единой России» создали совет первичных отделений партии

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Дмитрий Медведев напомнил, что текущий год объявлен в стране Годом первичных отделений партии. Он добавил, что именно на плечах секретарей отделений партии лежит работа по решению важнейших партийных и государственных задач и именно они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в регионах.
Медведев также отметил, что совет первичных отделений может стать той площадкой, на которой секретари будут иметь возможность предлагать свои идеи руководству партии без бюрократических проволочек.
Как сообщил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, в совете первичек будет регулярно проходить ротация, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.
По его данным, в первый состав совета вошли мужчины — 54%, женщины — 46%, молодежь — 30%. Кроме того, среди секретарей первичек — семь участников специальной военной операции. Он также напомнил, что всего в «Единой России» около 86 тысяч первичек.
Еще Сидякин отметил, что с конца 2022 года внутри партии ведется работа по перезагрузке первичного звена. На данный момент уже проведен кадровый аудит, используется новый формат реализации стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений. Все эти работы проводятся теперь на системной основе. Также проходит кадровый конкурс секретарей первичных отделений, в этой целью создана так называемая скамейка запасных. Первичное звено также может рассчитывать на финансовую помощь. На базе нашей высшей партийной школы реализованы образовательные проекты для секретарей первичных отделений.
Первое заседание совета запланировано на 19 сентября.
Как сообщает сайт ER.RU, в течение года партия займется подготовкой секретарей первичных отделений. Наряду с этим планируется внедрить более совершенную систему их мотивации и кадрового роста.
Также отмечается, что партия ежегодно проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Его финалисты получают финансовую помощь на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых инициатив, творческих объединений и на другие цели.
«В Башкортостане работает более трех тысяч первичных отделений, объединяющих почти 111 тысяч членов и 35,5 тысячи сторонников партии „Единая Россия“.
Без тени сомнения можно сказать, что первичные отделения — это связующее звено между партией и населением. Активисты первичных отделений помогают мониторить ход реализации партпроектов, исполнение народной программы, участвуют в организации спортивно-развлекательных мероприятий для жителей, принимают участие в сборах гуманитарной помощи, социальных и благотворительных акциях, а также ведут просветительскую работу, рассказывают о деятельности партии — публикуют посты в соцсетях, освещают работу в средствах массовой информации.
Кроме этого, региональный исполнительный комитет партии регулярно выезжает в местные отделения республики, на которых проходят встречи с партийным активом, в том числе с секретарями первичных отделений, чтобы обсудить актуальные направления деятельности партии.
В июне в Уфе прошло грандиозное событие — форум первичных отделений, в котором приняли участие секретарь регионального отделения партии Радий Хабиров, а также заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов», — рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.