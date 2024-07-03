Троллейбусы в Уфе обойдутся в ₽1,25 млрд

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе планируют построить новый спортивный комплекс за ₽687 млн. Дорогостоящий гребной канал хотят завершить к 450-летнему юбилею башкирской столицы. При этом известно, что использоваться водная «трасса» будет для слалома — им в городе занимаются лишь около ста детей и подростков.