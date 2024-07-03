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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Троллейбусы в Уфе обойдутся в ₽1,25 млрд

Троллейбусы в Уфе обойдутся в ₽1,25 млрд

3 июля 2024, 06:18
Фото: 1MI
Более ₽1,25 млрд инвестиций потребует проект по производству троллейбусов Минского автомобильного завода в Уфе, сообщают местные СМИ со ссылкой на правительство Башкортостана.

Напомним, соглашение об организации производственный площадки было подписано между «МАЗом» и башкортостанским кабмином на полях минувшего в июне Форума регионов Беларуси и России.

Согласно проекту, выпускать в городе будут как минимум 250 транспортных средств — автобусов и троллейбусов — в год. Появиться производственная площадка должна в 2025–2026 годах на базе Уфимского трамванйо-троллейбусного завода.

Отметим, что технику минской фирмы и сейчас используют в Башкортостане в сферах сельского и жилищно-коммунального хозяйств. Кроме того, в регионе расположились ряд дилерских и сервисных центров «МАЗа».

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе планируют построить новый спортивный комплекс за ₽687 млн. Дорогостоящий гребной канал хотят завершить к 450-летнему юбилею башкирской столицы. При этом известно, что использоваться водная «трасса» будет для слалома — им в городе занимаются лишь около ста детей и подростков.

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