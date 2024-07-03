Троллейбусы в Уфе обойдутся в ₽1,25 млрд

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Напомним, соглашение об организации производственный площадки было подписано между «МАЗом» и башкортостанским кабмином на полях минувшего в июне Форума регионов Беларуси и России.
Согласно проекту, выпускать в городе будут как минимум 250 транспортных средств — автобусов и троллейбусов — в год. Появиться производственная площадка должна в 2025–2026 годах на базе Уфимского трамванйо-троллейбусного завода.
Отметим, что технику минской фирмы и сейчас используют в Башкортостане в сферах сельского и жилищно-коммунального хозяйств. Кроме того, в регионе расположились ряд дилерских и сервисных центров «МАЗа».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе планируют построить новый спортивный комплекс за ₽687 млн. Дорогостоящий гребной канал хотят завершить к 450-летнему юбилею башкирской столицы. При этом известно, что использоваться водная «трасса» будет для слалома — им в городе занимаются лишь около ста детей и подростков.