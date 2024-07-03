«Спортмастер» в Уфе наказали из-за жалобы

Проблемы с надзорным ведомством возникли у торговой сети по продаже спорттоваров, когда в магазине отказались возвращать уфимке деньги за подарочный сертификат. Так и не разрешив конфликт «по-хорошему», горожанка обратилась в региональное управление Роспотребнадзора.