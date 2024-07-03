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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

«Спортмастер» в Уфе наказали из-за жалобы

«Спортмастер» в Уфе наказали из-за жалобы

3 июля 2024, 09:19
Фото: mkset.ru
Магазину придется выплатить компенсацию покупательнице по подарочному сертификату, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.

Проблемы с надзорным ведомством возникли у торговой сети по продаже спорттоваров, когда в магазине отказались возвращать уфимке деньги за подарочный сертификат. Так и не разрешив конфликт «по-хорошему», горожанка обратилась в региональное управление Роспотребнадзора.

После судебного иска «Спортмастеру» пришлось вернуть клиентке номинал сертификата — ₽12 000 — а также выплатить моральную компенсацию в размере ₽9 000.

Женщине подали салат со стеклом в семейном кафе в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что жительница Нефтекамска потребовала с одного из местных заведений общепита ₽30 000 за поданный ей салат со стеклом. «Фирменный ингредиент» порезал женщине ротовую полость.

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#Общество#Уфа#Суд#Башкортостан#Роспотребнадзор#Компенсация#Магазин
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