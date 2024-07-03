«Спортмастер» в Уфе наказали из-за жалобы

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Проблемы с надзорным ведомством возникли у торговой сети по продаже спорттоваров, когда в магазине отказались возвращать уфимке деньги за подарочный сертификат. Так и не разрешив конфликт «по-хорошему», горожанка обратилась в региональное управление Роспотребнадзора.
После судебного иска «Спортмастеру» пришлось вернуть клиентке номинал сертификата — ₽12 000 — а также выплатить моральную компенсацию в размере ₽9 000.
Ранее Mkset сообщал о том, что жительница Нефтекамска потребовала с одного из местных заведений общепита ₽30 000 за поданный ей салат со стеклом. «Фирменный ингредиент» порезал женщине ротовую полость.