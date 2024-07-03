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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Следователи начали проверку после смертельного падения девочки в Башкирии

Появились шокирующие подробности гибели ребёнка в Октябрьском

3 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI

Следователи начали проверку после смертельного падения девочки в Башкирии

Обстоятельства гибели полуторагодовалой девочки в устанавливают правоохранительные органы, сообщают пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры.

По данным СК, тело выпавшего из окна ребёнка заметил очевидец. Об ужасной трагедии мать девочки узнала от прохожего. Известно, что в момент смерти девочки в квартире помимо родительницы находился её сожитель.

Следователи также пояснили, что скончался ребёнок не сразу — в крайне тяжёлом состоянии её доставили в больницу, однако уже в госпитале, несмотря на старания врачей, девочка погибла. Сейчас правоохранители опрашивают семью ребёнка, очевицдев и соседей.

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Напомним, трагедия случилась в Октябрьском в среду, 3 июля. Смерть девочки попала на записи камер — на кадрах можно увидеть, как ребёнок сидит у открытого нараспашку окна четвёртого этажа и вскоре падает в проём.

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