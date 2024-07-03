Появились шокирующие подробности гибели ребёнка в Октябрьском

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По данным СК, тело выпавшего из окна ребёнка заметил очевидец. Об ужасной трагедии мать девочки узнала от прохожего. Известно, что в момент смерти девочки в квартире помимо родительницы находился её сожитель.
Следователи также пояснили, что скончался ребёнок не сразу — в крайне тяжёлом состоянии её доставили в больницу, однако уже в госпитале, несмотря на старания врачей, девочка погибла. Сейчас правоохранители опрашивают семью ребёнка, очевицдев и соседей.
Напомним, трагедия случилась в Октябрьском в среду, 3 июля. Смерть девочки попала на записи камер — на кадрах можно увидеть, как ребёнок сидит у открытого нараспашку окна четвёртого этажа и вскоре падает в проём.