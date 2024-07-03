Появились шокирующие подробности гибели ребёнка в Октябрьском

Следователи также пояснили, что скончался ребёнок не сразу — в крайне тяжёлом состоянии её доставили в больницу, однако уже в госпитале, несмотря на старания врачей, девочка погибла. Сейчас правоохранители опрашивают семью ребёнка, очевицдев и соседей.