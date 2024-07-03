Пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке осмотрел министр здравоохранения

Ранее стало известно, что три из четырёх подъездов дома, где взорвался газ, признали безопасными для проживания — их хлопок не затронул. Тем не менее часть жильцов первого подъезда пока предпочла остаться в пункте временного размещения. Коммунальными ресурсами их квартиры в данный момент не снабжаются, специалистам предстоит провести ещё ряд проверок прежде чем снова подать газ.