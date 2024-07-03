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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке осмотрел министр здравоохранения

Пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке осмотрел министр здравоохранения

3 июля 2024, 09:10
Фото: Минздрав РБ
Руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин провел обход по палатам пациентов, перевезённых в Республиканский ожоговый центр, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал Mkset, ранее четверых пострадавших при хлопке газа в Стерлитамаке доставили в Уфу с помощью санавиации. Состояние пациентов варьируется от крайне тяжёлого до средней тяжести.

Рахматуллин добавил, что в среду, 3 июля, у пациентов запланированы телемедицинские консультации с Национальным медицинским исследовательским центром.

Напомним, при происшествии травмировались ещё два человека — всего шестеро. Кроме того, женщина, находившаяся практически в эпицентре взрыва, погибла на месте до приезда оперативных служб.

Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке отправили санавиацией в Уфу
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Ранее стало известно, что три из четырёх подъездов дома, где взорвался газ, признали безопасными для проживания — их хлопок не затронул. Тем не менее часть жильцов первого подъезда пока предпочла остаться в пункте временного размещения. Коммунальными ресурсами их квартиры в данный момент не снабжаются, специалистам предстоит провести ещё ряд проверок прежде чем снова подать газ.

Между тем правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное дело по факту трагического инцидента. В частности, прокуратура и следователи сейчас проверяют газовщиков и соответствие коммуникаций требованиям безопасности. Доклад о ходе расследования также запросил глава СК Александр Бастрыкин.

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