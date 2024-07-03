Пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке осмотрел министр здравоохранения

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Как сообщал Mkset, ранее четверых пострадавших при хлопке газа в Стерлитамаке доставили в Уфу с помощью санавиации. Состояние пациентов варьируется от крайне тяжёлого до средней тяжести.
Рахматуллин добавил, что в среду, 3 июля, у пациентов запланированы телемедицинские консультации с Национальным медицинским исследовательским центром.
Напомним, при происшествии травмировались ещё два человека — всего шестеро. Кроме того, женщина, находившаяся практически в эпицентре взрыва, погибла на месте до приезда оперативных служб.
Ранее стало известно, что три из четырёх подъездов дома, где взорвался газ, признали безопасными для проживания — их хлопок не затронул. Тем не менее часть жильцов первого подъезда пока предпочла остаться в пункте временного размещения. Коммунальными ресурсами их квартиры в данный момент не снабжаются, специалистам предстоит провести ещё ряд проверок прежде чем снова подать газ.
Между тем правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное дело по факту трагического инцидента. В частности, прокуратура и следователи сейчас проверяют газовщиков и соответствие коммуникаций требованиям безопасности. Доклад о ходе расследования также запросил глава СК Александр Бастрыкин.