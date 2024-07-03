mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В Башкирии запретили купаться из-за подъёма уровня рек

По всей Башкирии закрыли пляжи

3 июля 2024, 06:52
Фото: 1MI

В Башкирии запретили купаться из-за подъёма уровня рек

Запрет на купание ввели в Республике Башкортостан из-за повышения уровни воды в реках, сообщил начальник регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Напомним, аналогичные ограничения ранее ввели в Уфе. Ограничения касаются при этом лишь речных пляжей — на озёрах плавать по-прежнему разрешено.

В Уфе закрыли пляжи
Узнать подробнее

Такие меры ввели после обильных осадков — сильные ливни последовали в Башкирии за аномальной жарой. После дождей реки стали подниматься и выходить из берегов, из-за чего в водоёмы стало попадать много мусора и других объектов. Помимо этого, значительно усилилось течение рек. Всё вместе это создает опасные условия для купающихся.

С полным списком пляжей, на которых ввели ограничения, можно ознакомиться на ресурсах экстренной службы по ссылке.

Читайте также:
Пьяная пловчиха чуть не погибла в реке УфеЛетний штраф на ₽25000 придумали в БашкирииВ Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
#Общество#Уфа#Башкортостан#Купальный сезон#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Купание#Пляж#Пляжный сезон
Подпишитесь
Летний отдых в Башкортостане влетит в копеечку
Сегодня, 06:54
Троллейбусы в Уфе обойдутся в ₽1,25 млрд
Сегодня, 06:18
Пьяный угон обернулся выгодной сделкой в Башкирии
Сегодня, 05:45
Человеки-Пауки гуляют по городу Башкирии
Сегодня, 05:01
«Муж на час» получил пожизненный срок в Башкирии
Вчера, 19:37
Судимый Борис Малядский работает юристом, откуда диплом?
Вчера, 08:29