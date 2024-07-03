По всей Башкирии закрыли пляжи

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Напомним, аналогичные ограничения ранее ввели в Уфе. Ограничения касаются при этом лишь речных пляжей — на озёрах плавать по-прежнему разрешено.
Такие меры ввели после обильных осадков — сильные ливни последовали в Башкирии за аномальной жарой. После дождей реки стали подниматься и выходить из берегов, из-за чего в водоёмы стало попадать много мусора и других объектов. Помимо этого, значительно усилилось течение рек. Всё вместе это создает опасные условия для купающихся.
С полным списком пляжей, на которых ввели ограничения, можно ознакомиться на ресурсах экстренной службы по ссылке.