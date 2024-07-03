По всей Башкирии закрыли пляжи

Такие меры ввели после обильных осадков — сильные ливни последовали в Башкирии за аномальной жарой. После дождей реки стали подниматься и выходить из берегов, из-за чего в водоёмы стало попадать много мусора и других объектов. Помимо этого, значительно усилилось течение рек. Всё вместе это создает опасные условия для купающихся.