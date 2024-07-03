Массовая авария произошла в Башкирии

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Со слов автолюбителей, ставших свидетелями аварии, машины столкнулись на участке дороги между населёнными пунктами Кальшали и Карамалы-Губеево. На кадрах с места происшествия можно увидеть перевёрнутую легковушку и несколько обломков кузова транспортного средства.
Кроме того, перед машиной на «аварийках» стоит ещё одна легковушка, а по другую сторону двухполосной трассы замечен отечественный «ВАЗ», съехавший с обочины в кювет.
Стоит заметить, что никаких заметных повреждений у упомянутых транспортных средств, кроме как у перевернувшегося, не видно. Слова очевидцев могут расходиться с официальной информацией.
В Госавтоинспекции Mkset подтвердили факт инцидента. Подробности аварии в данный момент уточняются. Как только редакция получит ответ ведомства, он будет опубликован. Информация о числе пострадавших пока также неизвестна.