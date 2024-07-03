Массовая авария произошла в Башкирии

Со слов автолюбителей, ставших свидетелями аварии, машины столкнулись на участке дороги между населёнными пунктами Кальшали и Карамалы-Губеево. На кадрах с места происшествия можно увидеть перевёрнутую легковушку и несколько обломков кузова транспортного средства.