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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Массовая авария произошла в Башкирии

Массовая авария произошла в Башкирии

3 июля 2024, 12:58
Фото: vk.com
Серьёзное ДТП случилось на трассе 80К-002 в Туймазинском районе, сообщают очевидцы.

Со слов автолюбителей, ставших свидетелями аварии, машины столкнулись на участке дороги между населёнными пунктами Кальшали и Карамалы-Губеево. На кадрах с места происшествия можно увидеть перевёрнутую легковушку и несколько обломков кузова транспортного средства.

Кроме того, перед машиной на «аварийках» стоит ещё одна легковушка, а по другую сторону двухполосной трассы замечен отечественный «ВАЗ», съехавший с обочины в кювет.

Стоит заметить, что никаких заметных повреждений у упомянутых транспортных средств, кроме как у перевернувшегося, не видно. Слова очевидцев могут расходиться с официальной информацией.

Видео: vk.com

В Госавтоинспекции Mkset подтвердили факт инцидента. Подробности аварии в данный момент уточняются. Как только редакция получит ответ ведомства, он будет опубликован. Информация о числе пострадавших пока также неизвестна.

На трассе в Башкирии перевернулся автомобиль
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