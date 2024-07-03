Льготной ипотеки больше нет. Как купить жильё тем, кто не успел?

— Всё очень просто! Вы приходите в офис продаж ГК «Жилой Квартал» и выбираете квартиру или дом своей мечты и ставите бронь. Важно отметить, что квартиры бронируются на 45 дней, а коттеджи на 60 дней, этого времени как раз достаточно, чтобы продать вашу недвижимость и выйти на сделку по новой. Потом наш оценщик проводит экспертизу квартиры, которую вы планируете продать. Когда оценка готова, мы передаем ее вам, и, если вас все устраивает — заключаем договор и приступаем к продаже вашей недвижимости. Обе сделки — по продаже и покупке — мы проводим в один день в режиме одного окна, что сэкономит ваше драгоценное время.