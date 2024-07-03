Льготной ипотеки больше нет. Как купить жильё тем, кто не успел?

Posted Вчера, 13:03
Published Вчера, 13:03
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Это была самая массовая из субсидированных государством программ, ведь ей мог воспользоваться каждый вне зависимости от территории проживания, семейного положения и профессии. Мера была временная, чтобы в период пандемии поддержать застройщиков. Но, как видим, программа продержалась 4 года.
Речи о том, чтобы продлить льготную ипотеку не ведётся. Тот, кто не успел купить квартиру, сейчас оказался в незавидном положении, поскольку рыночные ставки продолжают расти. С 1 июля некоторые банки уже повысили ставки по базовым программам до 19,8%. Учитывая высокие цены на недвижимость, ипотека становится крайне дорогим удовольствием. Причём это не предел. Аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки, поэтому жилищные кредиты могут ещё подорожать.
О доступном варианте приобретения нового жилья нам рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал».
— В текущих реалиях крайне популярной снова становится услуга Trade-in в недвижимости. Это отличная возможность купить жильё, для тех, у кого уже есть недвижимость, и они хотят обменять её на новую, расширить жилплощадь, улучшить район проживания или переехать за город.
-Чем Trade-in от «Жилого Квартала» привлекает покупателей?
— В отличии от некоторых застройщиков, которые принимают квартиры на баланс, но с большим дисконтом — в 15-20%. Мы берём квартиры на реализацию — то есть помогаем собственнику продать объект по рыночной стоимости в максимально короткие сроки.
— Сколько стоит услуга Trade-in в ГК «Жилой Квартал»?
— Для, тех кто планирует покупку квартиры или дома в одном из наших проектов услуга по продаже вторичной недвижимости предоставляется абсолютно бесплатно. Компания берёт на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. Для сравнения на услуги риелтора человек в среднем тратит около 2-3% от стоимости квартиры + 40 000/70 000 рублей если квартира с обременением, например в квартире есть доля несовершеннолетнего.
— В чем преимущество покупки жилья именно по этой программе?
— Неоспоримым преимуществом услуги Trade-in является полное сопровождение сделки нашими специалистами, что гарантирует вам чистоту и удобство сделки.
— Есть ли какие-то ограничения по недвижимости, которую вы принимаете на реализацию?
— Наша задача помочь людям продать жильё даже если это хрущёвка или комната. На реализацию принимаются квартиры и загородные дома по всей Республике, в том числе и с обременением.
— В каких проектах можно купить недвижимость воспользовавшись услугой Trade-in?
— С помощью услуги Trade-in вы можете приобрести недвижимость в любом из наших проектов. На сегодняшний день мы можем предложить квартиры в ЖК «Сапфир», который активно возводится на ул. Комсомольская, рядом с ТЦ «Мир». Большой выбор квартир в комфортабельных пригородных ЖК «Зубово Life Garden» и «Михайловка Green Place». И конечно же коттеджи и таунхаусы в коттеджных посёлках «Созвездие Цефей», «Миллаверде», «Зубово Life 3» и «Гудвилл Парк».
При этом есть как строящиеся объекты, так и завершённые, то есть вам останется только сделать ремонт и можно переезжать в новое жильё.
— Как воспользоваться услугой Trade-in?
— Всё очень просто! Вы приходите в офис продаж ГК «Жилой Квартал» и выбираете квартиру или дом своей мечты и ставите бронь. Важно отметить, что квартиры бронируются на 45 дней, а коттеджи на 60 дней, этого времени как раз достаточно, чтобы продать вашу недвижимость и выйти на сделку по новой. Потом наш оценщик проводит экспертизу квартиры, которую вы планируете продать. Когда оценка готова, мы передаем ее вам, и, если вас все устраивает — заключаем договор и приступаем к продаже вашей недвижимости. Обе сделки — по продаже и покупке — мы проводим в один день в режиме одного окна, что сэкономит ваше драгоценное время.
— Какие ещё услуги кроме Trade-in предоставляет ГК «Жилой Квартал»?
— Покупая недвижимость в одном из наших проектов вместе с услугой Trade-in вы можете воспользоваться сертификатом на материнский капитал, жилищными сертификатами и конечно ипотекой. Одной из наиболее выгодных ипотечных программ на сегодняшний день является «Сельская ипотека» со ставкой от 3%, которую вы можете оформить при покупке коттеджа или таунхауса в коттеджных посёлках «Созвездие Цефей», «Миллаверде», «Зубово Life 3» и «Гудвилл Парк». Либо купить квартиру в ЖК «Сапфир», «Зубово Life Garden» или «Михайловка Green Place» по программе «Семейная ипотека» Со ставкой от 6% годовых. Наш ипотечный брокер подберёт для вас оптимальные условия кредитования, ведь все проекты ГК «Жилой Квартал» аккредитованы во всех ведущих банках страны.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время она построила 14 жилых комплексов и ввела в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1 а, ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а.
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