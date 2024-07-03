Летний отдых в Башкортостане влетит в копеечку

— Башкортостан — великолепный богатый край с прекрасной природой: есть на что посмотреть. Вообще туризм в регионе по большей части можно назвать «диким»: основная масса туристов пребывает из соседних регионов, чтобы полюбоваться красотами рек, озер, горных хребтов. Например, на Иремель, в Абзелиловский район, на Арский камень и другие локации. Популярны маршруты в Старосубхангулово. Но не стоит забывать о том, что люди, в первую очередь, приезжают за эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Полюбоваться красотой озера и великолепием шиханов — это пол часа, а что делать в остальное время? На мой взгляд, основная проблема развития туризма в Башкортостане — это отсутствие или слабое развитие индустрии развлечений, инфраструктуры. Людям попросту нечем заняться, а ведь это важно! Человек хочет найти занятие для себя, для своих детей, а для него ничего не предусмотрено. Туристические деревни Башкортостана не развиваются, очень много запретов есть и со стороны местных властей, которые хотят сохранить первозданную природу, покой и тишину в своем районе. Но это тормозит развитие туризма. Как я уже сказал, люди хотят эмоций и впечатлений. В некоторых столовых и кафе, которые обслуживают туристов меню не меняется с советских времен: макаронами с подливой никого не удивишь! Я думаю, слишком высокая степень контроля со стороны властей, ограничения: все это не позволяет повысить уровень туризма в Башкортостане. Предприниматели, которые хотят развивать это, поддержку не получают. Хотя Башкортостан — удивительный край, наша природа действительно разнообразна и уникальна, — поделился своим мнением об отдыхе в республике общественный деятель и турист Азамат Галин.