Летний отдых в Башкортостане влетит в копеечку

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Лето в самом разгаре, а значит продолжается пора отпусков. И не беда, что июнь уже пролетел, ведь впереди еще два прекрасных, самых ярких летних месяца. Если вы не успели сделать загранпаспорт или есть какие-то другие преграды провести отпуск в теплых странах, вы можете запланировать свой отдых в Башкортостане — прекрасном живописном регионе.
Для тех, кто любит комфорт — базы отдыха, но придется немало заплатить
Современные люди очень сильно зависят от уровня комфорта. Многие не представляют своей жизни без утреннего душа, мягкой постели, гардероба даже на отдыхе. Особенно важен комфорт семьям с детьми. В Башкортостане множество туристических баз, которые предлагают своим гостям уединенный отдых семьей или компанией в живописных природных уголках. Развлечение тоже можно выбрать на свой вкус: спорт, экскурсии, тематические вечера или экологический туризм.
Гостей ждут базы отдыха с отдельными домиками. Например: мини-отель на берегу Павловского водохранилища. На территории созданы условия для проведения праздничных мероприятий, свадеб и корпоративов. Стоимость номера на двоих — от 3000 рублей в сутки, питание в стоимость не входит. За отдельную плату: сауна — 4500 рублей за три часа, баня-бочка — 6000 за три часа.
— Отдыхали там в мае. Чисто, аккуратно, персонал приветливый. Природа потрясающая, но дорого, — поделилась свои комментарием Ляйсан Гамалеева.
На территории Нугушского водохранилища, также можно отдохнуть в лесном массиве. Стоимость гостиничного домика на двоих — начинается от 3959 рублей. В стоимость включены завтрак и обед. В деревянных домиках различной вместимости есть кондиционеры, телевизоры, спальные места. В каждом домике есть ванные комнаты с душем, феном для представительниц прекрасного пола и средствами по уходу за собой. Есть баня и бассейн, детские площадки. Гостям предлагают посетить экскурсии по красивейшим природным местам, совершить прогулку на теплоходе или на катере.
Клубный отель, находящийся на территории Павловского водохранилища — одна из старейших турбаз в республике. Следуя современным тенденциям, для гостей здесь предлагают современную инфраструктуру, отличный сервис и развлечения. Работает ресторан, караоке-бар, спортивный зал, детская комната с аниматорами, бильярдные комнаты и русская баня, стоимость посещения бани — от 1500 до 3000 рублей в час. Чтобы не было скучно, предусмотрены прогулки, рыбалка, пикники, соревнования и конкурсы. За день отдыха на двоих придется заплатить от 6500 тысяч рублей в сутки. Это один из самых дорогих вариантов.
Конечно, есть более бюджетные варианты отдыха. Например, в населенном пункте Красный ключ можно отдохнуть от 940 рублей (без учета питания). В Учалинском районе предлагаются гостиничные номера на четверых в эконом классе всего от 475 рублей, без учета питания.
Здесь все индивидуально. При планировании своего отпуска каждый сам выбирает направление и место проживания по своему желанию и возможностям.
Отдых для тех, кому за — санатории
В Башкортостане более 20 санаториев. Отдых здесь в большей степени подходит для тех, кто хочет подлечиться и забыть о городской суете, а самое главное — выспаться, ведь в санаториях практически отсутствует развлекательная составляющая. Отдых в них тоже не из дешевых: от 2200 до 6000 на двоих в сутки. Например, отдохнуть в известном санатории Красноусольском районе можно за 2200 в сутки на двоих в номере полулюкс. Здесь отдыхающих ждут лечебные грязи, целебный воздух, массаж, а также профильное лечение различных заболеваний.
В популярном санатории, что в Белорецком районе можно отдохнуть еще дороже — от 4510 рублей на одного без питания, в блочном одноместном номере, а за одноместный двухкомнатный люкс придется выложить от 7476 на одного, без питания. Здесь вас полечат и с развлечениями получше: можно покататься на тюбингах, поиграть в волейбол, бильярд или сходить в тренажерный зал. Для детей есть игровые комнаты и детская площадка.
Один из самых дорогих — санаторий в Аскинском районе, стандартный номер на двоих стоит от 6000 в сутки, в стоимость входит завтрак. Одноместный люкс — от 7200, а за одноместный трехкомнатный люкс заплатите 11500 в сутки, завтрак входит в стоимость. В нем предусмотрены разнообразные лечебные процедуры и профильное лечение.
— Обслуживание замечательное. Персонал осень приветливый, отзывчивый. Еда- шведский стол, блюда диетические, но очень вкусно приготовлены. Овощи, фрукты в ассортименте. Номера уютные, есть всё необходимое. Выдают тапочки, шампунь, гель для душа. Зубные щётки, паста. Везде очень чисто. Территория ухожена. В санатории очень много цветов, зелени. Очень красивый интерьер. Лечебные процедуры проводят ежедневно, кроме воскресения. Очень большой ассортимент различных процедур. Бассейн супер, есть гидромассажные ванны, сауна, хамам, всё чудесно. Получили заряд бодрости и здоровья, — поделилась своим мнением о санатории Марианна Уразбахтина.
Для тех, кто не хочет сидеть на месте — тур по Башкортостану
Посмотреть все прелести башкирской природы, познакомиться с историей края и разгадать его загадки можно, отправившись в настоящий тур по республике — это 10 дней великолепного активного отдыха в высокогорных заповедных районах. Знакомство с Мурадымовским ущельем, Каповой пещерой и тайнами Аркаима, множество экскурсий. Проживание будет организовано в гостиницах и на туристических базах. Стоимость такого тура — от 86 800 рублей с питанием.
Еще один тур, но подешевле, позволит за 6 дней полюбоваться его красотами, отдохнуть и набраться сил на лоне природы. Живописные водоемы, величественные горы и пещеры открою свои тайны и надолго зарядят положительной энергией. Стоимость — от 61 000 рублей.
А для тех, кто умеет управлять лошадьми и не боится приключений, можно отправиться в конные туры по Зилиму на 4 дня, стоимость — 35600 рублей.
Для любителей палаточного отдыха — настоящих туристов
На непродолжительное время, например, на выходные многие предпочитают выезжать по красивейшим местам силы, которых в нашей республике очень много «дикарями». Нет ничего более романтичного, чем отправиться с палаткой на отдых, забыв о городской суете. Но здесь нужно помнить, что организация поездки и развлечений ляжет полностью на ваши плечи.
Озеро Аслыкуль — одно из самых популярных туристических локаций. Озеро находится в Давлекановом районе, в 140 километрах от Уфы. На дорогу уйдет около двух часов. Озеро невероятно красивое и чистое, а вокруг — горы. Рядом с озером обустроены места для пикников. Нугушское водохранилище находится в 250 километрах от Уфы. Но въезд на территорию водохранилища платный. Для туристов предусмотрены кемпинги — 200 рублей с человека. Предварительно нужно зарегистрироваться на официальном сайте и получить разрешение на посещение этого природного парка. Развлечения тоже платные: за отдельные деньги можно покататься на катамаране, гидроцикле, арендовать баню или мангал.
Что думают общественники
— Башкортостан — великолепный богатый край с прекрасной природой: есть на что посмотреть. Вообще туризм в регионе по большей части можно назвать «диким»: основная масса туристов пребывает из соседних регионов, чтобы полюбоваться красотами рек, озер, горных хребтов. Например, на Иремель, в Абзелиловский район, на Арский камень и другие локации. Популярны маршруты в Старосубхангулово. Но не стоит забывать о том, что люди, в первую очередь, приезжают за эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Полюбоваться красотой озера и великолепием шиханов — это пол часа, а что делать в остальное время? На мой взгляд, основная проблема развития туризма в Башкортостане — это отсутствие или слабое развитие индустрии развлечений, инфраструктуры. Людям попросту нечем заняться, а ведь это важно! Человек хочет найти занятие для себя, для своих детей, а для него ничего не предусмотрено. Туристические деревни Башкортостана не развиваются, очень много запретов есть и со стороны местных властей, которые хотят сохранить первозданную природу, покой и тишину в своем районе. Но это тормозит развитие туризма. Как я уже сказал, люди хотят эмоций и впечатлений. В некоторых столовых и кафе, которые обслуживают туристов меню не меняется с советских времен: макаронами с подливой никого не удивишь! Я думаю, слишком высокая степень контроля со стороны властей, ограничения: все это не позволяет повысить уровень туризма в Башкортостане. Предприниматели, которые хотят развивать это, поддержку не получают. Хотя Башкортостан — удивительный край, наша природа действительно разнообразна и уникальна, — поделился своим мнением об отдыхе в республике общественный деятель и турист Азамат Галин.
Как бы то ни было, в регионе множество прекрасных мест для отдыха на природе. Каждый хоть раз в жизни должен посетить Башкирские шиханы, отдохнуть на реке Инзер и полюбоваться великолепной природой родного края, столько новых впечатлений подарит отдых на Айгирских скалах, а для самых смелых и сильных — гора Иремель — вторая по высоте на Южном Урале. Кстати Иремель переводится, как «место дающее силу».