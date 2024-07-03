Квартиры в Уфе дорожают быстрее Москвы

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Как выяснили аналитики, в июне 2024 года стоимость «квадрата» на первичном рынке недвижимости в Уфе выросла на 5,5%. Таким образом, сейчас цена одного кв. м составляет уже ₽149 000.
Специалисты также обнародовали данные по другим городам. Так, в Москве показатель роста стоимости квадратного метра в новостройках составил 2,1%, в Казани — 3%. Подорожание на 1,8% зафиксировали в Нижнем Новгороде, а в Екатеринбурге «квадрат» вырос в цене на 2,4%. В то же время рост на 2,8% продемонстрировал Санкт-Петербург.
Быстрее, чем в Уфе, продолжают дорожать новостройки в Омскве (+10,1%), а также в Новосибирске (+5,8%).
Между тем аналитики отметили, что объём предложений на покупку квартир в новостройках за июнь упал на 5,9%. Эксперты связали динамику в частности, с прекращением программ льготной ипотеки.
Неутешительные цифры о рынке «вторички» ранее публиковали аналитики сервиса «Циан».
Кроме того, Mkset сообщал, что для покупки квартиры в Уфе копить сбережения придётся пять лет. Башкортостан по этому показателю оказался на 29 месте среди российских регионов.