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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Квартиры в Уфе дорожают быстрее Москвы

Квартиры в Уфе дорожают быстрее Москвы

3 июля 2024, 10:42
Фото: 1MI
Столица Башкирии обогнала большинство российских мегаполисов по росту цен на новостройки, гласят данные «Яндекс Недвижимости».

Как выяснили аналитики, в июне 2024 года стоимость «квадрата» на первичном рынке недвижимости в Уфе выросла на 5,5%. Таким образом, сейчас цена одного кв. м составляет уже ₽149 000.

Специалисты также обнародовали данные по другим городам. Так, в Москве показатель роста стоимости квадратного метра в новостройках составил 2,1%, в Казани — 3%. Подорожание на 1,8% зафиксировали в Нижнем Новгороде, а в Екатеринбурге «квадрат» вырос в цене на 2,4%. В то же время рост на 2,8% продемонстрировал Санкт-Петербург.

Быстрее, чем в Уфе, продолжают дорожать новостройки в Омскве (+10,1%), а также в Новосибирске (+5,8%).

Между тем аналитики отметили, что объём предложений на покупку квартир в новостройках за июнь упал на 5,9%. Эксперты связали динамику в частности, с прекращением программ льготной ипотеки.

Купить квартиру в Уфе можно за пять лет
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Неутешительные цифры о рынке «вторички» ранее публиковали аналитики сервиса «Циан».

Кроме того, Mkset сообщал, что для покупки квартиры в Уфе копить сбережения придётся пять лет. Башкортостан по этому показателю оказался на 29 месте среди российских регионов.

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