Квартиры в Уфе дорожают быстрее Москвы

Специалисты также обнародовали данные по другим городам. Так, в Москве показатель роста стоимости квадратного метра в новостройках составил 2,1%, в Казани — 3%. Подорожание на 1,8% зафиксировали в Нижнем Новгороде, а в Екатеринбурге «квадрат» вырос в цене на 2,4%. В то же время рост на 2,8% продемонстрировал Санкт-Петербург.