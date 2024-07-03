Купание в пруду обернулось трагедией для семьи из Башкирии

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Мужчина ушел под воду во время купания на пруду на территории Бакалинского района республики. Отмечается, что он прибыл к водоему вместе с сыновьями во вторник, 2 июля.
Мужчина отправился искупаться в пруду, однако вскоре он пропал из виду. Примечательно, что на территории водоема установлены аншлаги, информирующие о том, что купание здесь запрещено.
По информации ведомства, мужчину достал из воды его сын.
Отметим, что с возвращением летней жары в республике участились случаи утопления на водоемах. Так, ранее нетрезвый мужчина едва не ушел под воду во время купания вне пляжной зоны на сипайловском озере Кашкадан. К счастью, ему на помощь вовремя прибыли спасатели.