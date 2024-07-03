Купание в пруду обернулось трагедией для семьи из Башкирии

Отметим, что с возвращением летней жары в республике участились случаи утопления на водоемах. Так, ранее нетрезвый мужчина едва не ушел под воду во время купания вне пляжной зоны на сипайловском озере Кашкадан. К счастью, ему на помощь вовремя прибыли спасатели.