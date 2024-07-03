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Updated Сегодня, 14:32

Купание в пруду обернулось трагедией для семьи из Башкирии

Купание в пруду обернулось трагедией для семьи из Башкирии

3 июля 2024, 14:30
Фото: МЧС по РБ.
Мужчина решил искупаться во время семейной поездки к водоему, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Мужчина ушел под воду во время купания на пруду на территории Бакалинского района республики. Отмечается, что он прибыл к водоему вместе с сыновьями во вторник, 2 июля.

Мужчина отправился искупаться в пруду, однако вскоре он пропал из виду. Примечательно, что на территории водоема установлены аншлаги, информирующие о том, что купание здесь запрещено.

Фото: МЧС по РБ.

По информации ведомства, мужчину достал из воды его сын.

Отметим, что с возвращением летней жары в республике участились случаи утопления на водоемах. Так, ранее нетрезвый мужчина едва не ушел под воду во время купания вне пляжной зоны на сипайловском озере Кашкадан. К счастью, ему на помощь вовремя прибыли спасатели.

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