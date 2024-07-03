Итоги опроса ВТБ: ИИ в перспективе может стать помощником спортивных журналистов

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Эти выводы были сделаны аналитиками из ВТБ и банка «Открытие», которые изучили результаты опроса, проведенного в преддверии Международного дня спортивного журналиста. Праздник отмечается 2 июля, пишут newsnn.ru.
Результаты показали, что 46 процентов опрошенных считают, что искусственный интеллект может быть полезным инструментом для спортивных журналистов. 20 процентов участников опроса согласны с тем, что конкуренция с нейросетью способствует повышению уровня экспертов в данной области.
По мнению 27 процентов опрошенных, трансляции спортивных событий с комментариями от «цифрового обозревателя» допустимы при условии, что они будут высокого качества. 20 процентов респондентов уверены в том, что при любых обстоятельствах отличат контент, созданный искусственным интеллектом. 37 процентов участников опроса утверждают, что смогут отличить такой контент, а 10 процентов считают, что в будущем технологии ИИ достигнут такого уровня, что результаты его работы невозможно будет отличить от работы человека.
14 процентов участников исследования согласны с тем, что нейросеть может самостоятельно генерировать спортивные новости, в то время как 11 процентов настаивают на том, что использование ИИ в этой области неприемлемо.
10 процентов респондентов считают, что применение искусственного интеллекта в комментировании спортивных трансляций возможно только совместно с настоящим комментатором, в то время как 23 процента не одобряют использование такой технологии для обзора спортивных событий.
Отметим, что банк ВТБ регулярно выступает спонсором федеральных и международных спортивных соревнований, а также оказывает поддержку спортивным ассоциациям России и отдельным командам.
По мнению Максима Коновалихина, руководителя департамента анализа данных и моделирования, старшего вице-президента ВТБ, развитие технологий искусственного интеллекта является глобальным трендом в последние десять лет. Внедрение данной технологии будет в различные сферы будет все более масштабным. Она охватит не только банковский сектор, но и журналистику. Тем не менее нет оснований считать, что искусственный интеллект полностью заменит человека в его профессиональной деятельности. Скорее всего, этот инструмент станет средством, способствующим более эффективной работе специалистов.
Максим Коновалихин подчеркнул, что ВТБ активно развивает использование искусственного интеллекта. Ежедневно в этой области разрабатываются, тестируются и внедряются новые технологические решения.