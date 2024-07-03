Итоги опроса ВТБ: ИИ в перспективе может стать помощником спортивных журналистов

По мнению Максима Коновалихина, руководителя департамента анализа данных и моделирования, старшего вице-президента ВТБ, развитие технологий искусственного интеллекта является глобальным трендом в последние десять лет. Внедрение данной технологии будет в различные сферы будет все более масштабным. Она охватит не только банковский сектор, но и журналистику. Тем не менее нет оснований считать, что искусственный интеллект полностью заменит человека в его профессиональной деятельности. Скорее всего, этот инструмент станет средством, способствующим более эффективной работе специалистов.