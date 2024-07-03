Имена лауреатов национальной премии «Медиа-Менеджер России» огласят в Москве 4 июля

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Как сообщает newstracker.ru, в качестве номинантов на премию в 2024 году выбрали свыше 80 наиболее эффективных топ-менеджеров компаний. Претендентов на награду оценивали в рамках трех этапов голосования общественных организаций, представителей совета экспертов, членов жюри и членов попечительского совета.
В текущем году премия проходит при содействии свыше 20 партнеров. Это «Газпром-Медиа Холдинг», Совкомбанк, «Индепендент Медиа», MRIYA, ГК «Стилобат», RUTUBE, «Дербент Вино» и др. В число информационных партнеров вошел и медиахолдинг 1MI.
Церемонию вручения премии этого года прокомментировал член попечительского совета премии «Медиа-Менеджер России», гендиректор издательского дома «Аргументы и Факты» Руслан Новиков. Он подчеркнул, что сейчас, как и в прошлые годы, эксперты индустрии в очередной раз встретятся, чтобы определить самые успешные проекты года, наиболее талантливых и достойных медиаменеджеров РФ. «А значит, весь этот год мы жили, творили, совершали большие и малые подвиги и совершенно точно были верны и преданы нашей огромной аудитории», — напомнил он.
Председатель совета директоров ГК «Стилобат» Лев Мазараки отметил, что бизнесу в современных реалиях важно опираться на постоянно развивающуюся и компетентную индустрию медиа. Он призвал всех причастных к работе в сфере медиа поддержать коммуникационное сообщество России, в котором каждый год выбирают лучших игроков по версии премии «Медиа-Менеджер России». Мазараки уверен, что награждение лауреатов дает положительный пример и следующим поколениям профессионалов.
На торжественной церемонии будут присутствовать более 500 гостей. Это представители органов власти, госкорпораций, крупных компаний, медиасообщества — столичных и местных радиостанций, издательских домов, рекламных и пиар-агентств, а также представители шоу-бизнеса. В программе мероприятия помимо награждения лауреатов, вручения спецпремий и Гран-при заявлены банкет и музыкальное представление.
Национальная премия «Медиа-Менеджер России» вручается с 2001 года. Учредители премии видят ее главной целью пропаганду самых заметных событий и явлений в медиабизнесе, которые стали возможны благодаря профессионализму и мастерству менеджеров. Это специализированная награда для топ-менеджеров СМИ, рекламной и пиар-индустрии. За проведение премии отвечает издательский дом «МедиаБизнес», также в организации участвуют АКМР, АКАР, АКОС, ABC, НАВК, НАТ, АНРИ, РАР, РАМУ, РАСО, РАЭК, ГИПП, Фонд АРТ, ЦРНМ.