Имена лауреатов национальной премии «Медиа-Менеджер России» огласят в Москве 4 июля

Церемонию вручения премии этого года прокомментировал член попечительского совета премии «Медиа-Менеджер России», гендиректор издательского дома «Аргументы и Факты» Руслан Новиков. Он подчеркнул, что сейчас, как и в прошлые годы, эксперты индустрии в очередной раз встретятся, чтобы определить самые успешные проекты года, наиболее талантливых и достойных медиаменеджеров РФ. «А значит, весь этот год мы жили, творили, совершали большие и малые подвиги и совершенно точно были верны и преданы нашей огромной аудитории», — напомнил он.