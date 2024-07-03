Группа ВТБ: Жители России хотят чаще бывать на концертах

Что касается стоимости культурного досуга, то 28% респондентов готовы ходить на мероприятия, цена которых колеблется от 1000 до 2000 рублей. 26% согласны потратить от 500 до 1000 рублей на досуг, в то время как 23% готовы покупать билеты стоимостью от 2000 до 5000 рублей. Лишь 7% участников заявили, что могут позволить себе потратить более пяти тысяч рублей за один раз на культурный отдых.