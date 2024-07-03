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Группа ВТБ: Жители России хотят чаще бывать на концертах

Группа ВТБ: Жители России хотят чаще бывать на концертах

3 июля 2024, 09:57
Фото: 1MI
Эксперты группы ВТБ и банка «Открытие» проанализировали предпочтения жителей России в сфере культурного досуга. Согласно исследованию, россияне мечтают чаще бывать на концертах, а за одно посещение культурного мероприятия готовы платить от 1000 до 2000 рублей.

Опрос также показал, что каждый третий россиянин посещает культурные мероприятия примерно раз в полгода, при этом концерты оказались самым популярным видом культурного отдыха, пишут newsnn.ru.

Исследование проводилось с 17 по 23 июня с участием 1,5 тысячи россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением от ста тысяч человек.

В ходе исследования было установлено, что 31% участников опроса посещают культурные мероприятия с периодичностью раз в полгода, 27% — приблизительно раз в 3 месяца, 15% — чаще 1 раза в месяц, 2% — более чем 1 раз в неделю. 24% респондентов не посещают подобные мероприятия вообще.

Согласно исследованию, наибольшее удовлетворение культурной жизнью проявили жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (62% участников опроса).

Большинство участников исследования выразили желание чаще посещать концерты, а также выставки и фестивали. Стоит отметить, что концерты являются самым популярным видом культурного досуга. 57% респондентов, указавших на нехватку культурных развлечений в своих городах, выразили желание посещать более часто именно концерты.

Что касается стоимости культурного досуга, то 28% респондентов готовы ходить на мероприятия, цена которых колеблется от 1000 до 2000 рублей. 26% согласны потратить от 500 до 1000 рублей на досуг, в то время как 23% готовы покупать билеты стоимостью от 2000 до 5000 рублей. Лишь 7% участников заявили, что могут позволить себе потратить более пяти тысяч рублей за один раз на культурный отдых.

Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ, подчеркнула важность поддержки культуры как неотъемлемой части ДНК группы ВТБ. Миссия компании заключается в сохранении и развитии культурного наследия нашей страны.

Стоит отметить, что ВТБ давно поддерживает культурную сферу в России, помогая культурным учреждениям более чем в 15 регионах страны, и стремится расширить свою деятельность. При участии ВТБ в 2024 году проходит фестиваль «Толстой» в Тульской области. Еще одно значимое событие, организованное при поддержке группы, — Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке.

Более 30 лет ВТБ поддерживает российскую культуру. Одним из главных направлений деятельности банка является социальная ответственность. ВТБ активно сотрудничает с многими культурными учреждениями России в рамках программы «Культурная страна», а также реализует собственные проекты в сфере искусства.

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