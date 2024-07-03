Депутат от Башкирии рассказал о погибшем на СВО земляке

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Со слов народного избранника, прощание с бойцом состоялось в селе Кутаново во вторник, 2 июля. Известно, что военнослужащий был сослуживцем родного брата депутата.
Были раскрыты обстоятельства гибели бойца: смертельные ранения Галин получил, когда тот находился на боевом задании и шёл впереди группы. Подразделение попало под обстрел, в результате которого уроженец Башкирии погиб.
Депутат добавил, что военнослужащий близко общался с его братом, а также звал к себе в гости. Байгускаров пообещал вместе с родственником после его возвращения со спецоперации навестить семью бойца.
Парламентарий выразил соболезнования близким погибшего, а также высказал слова уважения его родителям и учителям.