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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Депутат от Башкирии рассказал о погибшем на СВО земляке

Депутат от Башкирии рассказал о погибшем на СВО земляке

3 июля 2024, 08:42
Фото: Зариф Байгускаров/Vk
О погибшем в ходе спецоперации земляке Марате Галине рассказал у себя в соцсетях парламентарий Зариф Байгускаров.

Со слов народного избранника, прощание с бойцом состоялось в селе Кутаново во вторник, 2 июля. Известно, что военнослужащий был сослуживцем родного брата депутата.

Были раскрыты обстоятельства гибели бойца: смертельные ранения Галин получил, когда тот находился на боевом задании и шёл впереди группы. Подразделение попало под обстрел, в результате которого уроженец Башкирии погиб.

Депутат добавил, что военнослужащий близко общался с его братом, а также звал к себе в гости. Байгускаров пообещал вместе с родственником после его возвращения со спецоперации навестить семью бойца.

Парламентарий выразил соболезнования близким погибшего, а также высказал слова уважения его родителям и учителям.

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