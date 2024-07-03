Денис Буцаев: РЭО выступит в качестве стратегического партнера выставки «ВэйстТэк»

На самой выставке и в деловой программе будут затронуты вопросы применения новых методик и современной техники для переработки отходов. Присутствующие обсудят эффективные решения в области утилизации отходов и вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот. Здесь же будут представлены технологические решения и оборудование, помогающие специалистам решать задачи повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения.