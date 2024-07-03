Денис Буцаев: РЭО выступит в качестве стратегического партнера выставки «ВэйстТэк»

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, выставка «ВэйстТэк», известная как одно из самых масштабных специализированных мероприятий в Российской Федерации, посвящена проблемам сферы обращения с отходами, развитию природоохранных технологий и экономики замкнутого цикла. «РЭО выступит стратегическим партнером мероприятия, наши эксперты поделятся знаниями и опытом с участниками выставки», — отметил глава организации. Об этом пишет Newstracker.ru.
На самой выставке и в деловой программе будут затронуты вопросы применения новых методик и современной техники для переработки отходов. Присутствующие обсудят эффективные решения в области утилизации отходов и вовлечения вторичных ресурсов в экономический оборот. Здесь же будут представлены технологические решения и оборудование, помогающие специалистам решать задачи повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения.
В число участников события войдут руководители и специалисты регоператоров и природоохранных служб, а также главные энергетики и главные механики коммунальных предприятий и предприятий промышленности.
Главной задачей РЭО является создание в РФ комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В рамках нацпроекта «Экология» это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО, снизив таким образом экологическую нагрузку на население. К 2030 году планируется производить сортировку 100% объема ТКО и сократить в два раза объемы ТКО, направляемых на полигоны.
Достичь таких показателей возможно только при условии построения экономики замкнутого цикла.