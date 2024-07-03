Человеки-Пауки гуляют по городу Башкирии

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Со слов очевидца, происходит действие в одном из местных парков. Девушка и парень в костюмах персонажей вселенной Marvel мирно прогуливаются, ловя на себе взгляды и объективы прохожих.
— Сегодня в нашем парке встретили человеков-пауков. Что происходит? — гласит сопровождение к видеоролику от автора.
В какой-то момент уставший от внимания молодой человек замечает, что его снимают. На внимание любопытных горожан он ответил нецензурным жестом, вызвав у оператора смех.
— Жители Салавата могут спать спокойно… — отреагировали в комментариях на появление «супер героев» в городском парке.
— Обычный день в Салавате) — иронизирует горожанин.