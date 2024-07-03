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Published Сегодня, 05:01

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Updated Сегодня, 05:03

Человеки-Пауки гуляют по городу Башкирии

Человеки-Пауки гуляют по городу Башкирии

3 июля 2024, 05:01
Фото: соцсети
Пару в необычных костюмах заметили жители Салавата и поспешили поделиться увиденным в городских сообществах, кадры опубликовал местный Telegram-канал.

Со слов очевидца, происходит действие в одном из местных парков. Девушка и парень в костюмах персонажей вселенной Marvel мирно прогуливаются, ловя на себе взгляды и объективы прохожих.

— Сегодня в нашем парке встретили человеков-пауков. Что происходит? — гласит сопровождение к видеоролику от автора.

В какой-то момент уставший от внимания молодой человек замечает, что его снимают. На внимание любопытных горожан он ответил нецензурным жестом, вызвав у оператора смех.

Видео: соцсети
— Жители Салавата могут спать спокойно… — отреагировали в комментариях на появление «супер героев» в городском парке.
— Обычный день в Салавате) — иронизирует горожанин.
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