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Updated Сегодня, 08:04

Бананы с кокаином ждали в Уфе

Бананы с кокаином ждали в Уфе

3 июля 2024, 08:01
Фото: 1MI
Набитый наркотиком контейнер с фруктами стоимостью ₽22,3 млрд остался у пограничников и не дошёл до покупателей.

Огромную партию кокаина пытались перебросить в Россию через Эквадор. Местная Национальная полиция обнаружила нелегальный груз в провинции Эль-Оро, гласит информация на сайте ведомства.

Спрятать тяжёлый наркотик контрабандисты решили в контейнере с бананами. Общий вес пакетов с запрещённым веществом составил более 3 тонн, а стоимость партии оценили почти в $250 млн. Правоохранительное ведомство назвало операцию «тяжёлым ударом по международного наркотрафику».

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По данным источника Mkset из правоохранительных ведомств, одной из конечных целей груза, предположительно, была столица Башкирии. Помимо Уфы среди пунктов назначения также указаны Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Собеседник издания также указал на то, что грузы с кокаином из южноамериканской страны останавливали и ранее, однако попыток доставить наркотик в Уфу дилеры до сих пор не предпринимали.

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#Общество#Уфа#Наркотики#Башкортостан#Новости Башкирии#Задержание#Таможня#Пограничники#Эквадор
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