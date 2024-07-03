Бананы с кокаином ждали в Уфе

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:04
Огромную партию кокаина пытались перебросить в Россию через Эквадор. Местная Национальная полиция обнаружила нелегальный груз в провинции Эль-Оро, гласит информация на сайте ведомства.
Спрятать тяжёлый наркотик контрабандисты решили в контейнере с бананами. Общий вес пакетов с запрещённым веществом составил более 3 тонн, а стоимость партии оценили почти в $250 млн. Правоохранительное ведомство назвало операцию «тяжёлым ударом по международного наркотрафику».
По данным источника Mkset из правоохранительных ведомств, одной из конечных целей груза, предположительно, была столица Башкирии. Помимо Уфы среди пунктов назначения также указаны Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.
Собеседник издания также указал на то, что грузы с кокаином из южноамериканской страны останавливали и ранее, однако попыток доставить наркотик в Уфу дилеры до сих пор не предпринимали.