В Уфе перекрыли две дороги

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Уфе продлят срок действия ограничений на автомобильный проезд по участку улицы Октябрьской революции. Так, проезд по участку ул. Советской до ул. Цюрупы будет недоступен до следующего четверга, 11 июля.
Как пояснили в мэрии, введенные ранее ограничения продолжают действовать в связи с проведением реконструкции исторической улицы. Так, в указанные даты планируется провести очередной этап ремонтных работ.
Ранее Mkset сообщал, что уфимских автомобилистов ждут ограничения при проезде по ул. Мингажева и проспекту Салавата Юлаева. Они продлятся в течение почти всего июля.