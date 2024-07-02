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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В многоэтажке в Башкирии взорвался газ

Взрыв газа в Башкирии: есть погибший и пострадавшие

2 июля 2024, 08:18
Фото: администрация Стерлитамака

В многоэтажке в Башкирии взорвался газ

Взрыв бытового газа произошёл в башкортостанском Стерлитамаке, сообщают власти города.

Трагический инцидент случился в девятиэтажном здании по улице Артёма, 150. Мощный взрыв произошёл в одной из квартир. Удар выбил окна в одной из квартир, а также дверь подъезда.

По официальным данным, в результате происшествия погиб один человек. Кроме того, различные травмы получили ещё семеро, среди которых двое детей.

На месте работают огнеборцы и скорая помощь. Что именно привело к взрыву — сейчас пытаются выяснить. Mkset обратился за комментарием в оперативные службы Башкирии.

Видео: vk.com

В соцсетях публикуют кадры с домофона в момент взрыва. На записи с камер видно, как перед железной дверью в подъезд стоит мать с двумя детьми. На видео можно услышать крики и детский плач, в финале видно, как из дома выбегает человек, охваченный огнём.

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