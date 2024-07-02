Взрыв газа в Башкирии: есть погибший и пострадавшие

В соцсетях публикуют кадры с домофона в момент взрыва. На записи с камер видно, как перед железной дверью в подъезд стоит мать с двумя детьми. На видео можно услышать крики и детский плач, в финале видно, как из дома выбегает человек, охваченный огнём.