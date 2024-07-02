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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

В Башкирии выросли штрафы

В Башкирии выросли штрафы

2 июля 2024, 18:01
Фото: 1MI
Размер штрафа за выпас и прогон сельскохозяйственных животных с нарушениями будет варьироваться от 2 до 45 тысяч рублей, сообщается на портале правовой информации региона.

В Башкирии внесли изменения в статью о нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных кодекса республики об административных правонарушениях. В частности, изменениям подверглась сумма штрафа, предусмотренного по данной статье.

Так, при совершении данного правонарушения граждане обязаны будут выплатить штраф на сумму от 2 до 4 тыс. руб., должностные лица — от 7 до 10 тысяч руб., юридические лица — от 20 до 25 тысяч руб.

При повторном правонарушении размер суммы будет выше. Так, граждане будут вынуждены оплатить штраф в размере от 4,5 до 5 тыс. руб, должностные лица — от 12 до 15, юридические лица — от 35 до 45 тысяч.

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