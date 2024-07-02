В Башкирии семеро судей отказались работать

От своей должности отказались судьи Верховного Суда Республики Башкортостан, Стерлитамакского городского суда, Кармаскалинского межрайонного суда, судебного участка № 6 по городу Салавату и судебного участка № 9 по Октябрьскому району Уфы. Также свои полномочия сложил председатель Советского районного суда Уфы. Все они отправлены в отставку.