mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Башкирии семеро судей отказались работать

В Башкирии семеро судей отказались работать

2 июля 2024, 12:06
Фото: 1MI
Все слуги Фемиды просили коллег принять их отставку, сообщает Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан.

В ходе восьмого заседания в 2024 году Квалификационной коллегии судей Башкирии были приняты отставки небывало много числа сотрудников. О своем желании покинуть пост заявили сразу семеро слуг Фемиды.

От своей должности отказались судьи Верховного Суда Республики Башкортостан, Стерлитамакского городского суда, Кармаскалинского межрайонного суда, судебного участка № 6 по городу Салавату и судебного участка № 9 по Октябрьскому району Уфы. Также свои полномочия сложил председатель Советского районного суда Уфы. Все они отправлены в отставку.

Сразу за этим ККС РБ объявил о вакансиях в региональной судебной системе. Пока пустуют места заместителя председателя Стерлитамакского городского суда, судьи Нефтекамского городского суда, судьи Туймазинского межрайонного суда и мирового судьи судебного участка № 2 по городу Белорецку. Заявления от соискателей принимают до 2 августа 2024 года.

Стоит заметить, что до этого, 2 июня, в Верховном Суде состоялась церемония вручения удостоверений федеральным судьям, назначенным Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным. Указ был подписан в середине июня 2024 года. В должности вступили зампредседателя Советского районного суда Уфы, судья Белокатайского межрайонного суда, судья Калининского районного суда Уфы и Кировского райсуда Уфы.

Читайте также:
На место уволенного судьи в Башкирии ищут кандидатовОбъем инвестиций резидентов ТОР в экономику Башкирии превысил 500 млн рублейВ Башкирии ожидается шквалистый ветер и град
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Отставка#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Вакансии#Республика Башкортостан#Судьи#Квалификационная коллегия
Подпишитесь
Взрыв газа в Стерлитамаке: фото и видео
Сегодня, 10:23
Женщина погибла при взрыве газа в Стерлитамаке
Сегодня, 08:38
«Работяге-газовику оторвало руку!»: очевидцы взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 08:54
Момент взрыва газа в Стерлитамаке попал на видео
Сегодня, 08:30
Байкера раздавила фура в Башкирии
Сегодня, 07:28
Судимый Борис Малядский работает юристом, откуда диплом?
Сегодня, 08:29