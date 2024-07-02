В Башкирии семеро судей отказались работать

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В ходе восьмого заседания в 2024 году Квалификационной коллегии судей Башкирии были приняты отставки небывало много числа сотрудников. О своем желании покинуть пост заявили сразу семеро слуг Фемиды.
От своей должности отказались судьи Верховного Суда Республики Башкортостан, Стерлитамакского городского суда, Кармаскалинского межрайонного суда, судебного участка № 6 по городу Салавату и судебного участка № 9 по Октябрьскому району Уфы. Также свои полномочия сложил председатель Советского районного суда Уфы. Все они отправлены в отставку.
Сразу за этим ККС РБ объявил о вакансиях в региональной судебной системе. Пока пустуют места заместителя председателя Стерлитамакского городского суда, судьи Нефтекамского городского суда, судьи Туймазинского межрайонного суда и мирового судьи судебного участка № 2 по городу Белорецку. Заявления от соискателей принимают до 2 августа 2024 года.
Стоит заметить, что до этого, 2 июня, в Верховном Суде состоялась церемония вручения удостоверений федеральным судьям, назначенным Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным. Указ был подписан в середине июня 2024 года. В должности вступили зампредседателя Советского районного суда Уфы, судья Белокатайского межрайонного суда, судья Калининского районного суда Уфы и Кировского райсуда Уфы.