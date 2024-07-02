mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Башкирии нашли 36 трупов

В Башкирии нашли 36 трупов

2 июля 2024, 12:12
Фото: 1MI
Подведены промежуточные итоги первой трети купального сезона, сообщает Государственный комитет РБ по ЧС.

Купальный сезон начали в Республике Башкортостан 1 июня 2024 года. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям на воде в Уфе озвучили печальные данные прохождения первой трети жаркого для спасателей-водолазов времени года.

С начала купального сезона из водоёмов региона достали 36 погибших. Особый акцент — на несовершеннолетних жертвах летних забав. Среди погибших на воде — трое детей. Все они резвились в воде без присмотра взрослых. Причина гибели взрослых, как отмечают спасатели, чаще всего — алкоголь.

Читайте также:
В Башкирии семеро судей отказали работатьВзрыв газа в Стерлитамаке: фото и видеоЖильцов взорвавшегося в Стерлитамаке дома накормят и приютят
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
Подпишитесь
Взрыв газа в Стерлитамаке: фото и видео
Сегодня, 10:23
Женщина погибла при взрыве газа в Стерлитамаке
Сегодня, 08:38
«Работяге-газовику оторвало руку!»: очевидцы взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 08:54
Момент взрыва газа в Стерлитамаке попал на видео
Сегодня, 08:30
Байкера раздавила фура в Башкирии
Сегодня, 07:28
Судимый Борис Малядский работает юристом, откуда диплом?
Сегодня, 08:29