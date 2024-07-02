В Башкирии нашли 36 трупов

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Купальный сезон начали в Республике Башкортостан 1 июня 2024 года. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям на воде в Уфе озвучили печальные данные прохождения первой трети жаркого для спасателей-водолазов времени года.
С начала купального сезона из водоёмов региона достали 36 погибших. Особый акцент — на несовершеннолетних жертвах летних забав. Среди погибших на воде — трое детей. Все они резвились в воде без присмотра взрослых. Причина гибели взрослых, как отмечают спасатели, чаще всего — алкоголь.