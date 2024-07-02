В Башкирии нашли 36 трупов

С начала купального сезона из водоёмов региона достали 36 погибших. Особый акцент — на несовершеннолетних жертвах летних забав. Среди погибших на воде — трое детей. Все они резвились в воде без присмотра взрослых. Причина гибели взрослых, как отмечают спасатели, чаще всего — алкоголь.