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Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Коммунальный ад ждёт Уфу

Коммунальный ад ждёт Уфу

2 июля 2024, 19:09
Фото: 1MI
Горожан предостерегают от неразберихи с платежами за водоснабжение и водоотведение, сообщает мэрия Уфы.

220 000 плательщиков коммунальных услуг в Уфе могут получить некорректные счета за водоснабжение и водоотведение. Грядущий коммунальный ад с начислениями и оплатой услуг связан с завершение агентского договора между единым расчетным кассовым центром и «Уфаводоканалом». Теперь счета и платежи уфимцев за воду будет обрабатывать другая организация — единый информационно-расчетный центр. Именно он выиграл тендер на оказание услуг.

Загвоздка в том, что новый сервисный центр принял на обслуживание тех абонентов, которых вёл по «Уфаводоканалу» прежний. И данные плательщиков для корректного начисления и определения суммы платежа надо актуализировать. Сделать это должны сами абоненты. Конечный срок — 24 июля 2024 года.

Новые платежные документы придут уфимцам уже в августе.

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