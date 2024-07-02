Коммунальный ад ждёт Уфу

220 000 плательщиков коммунальных услуг в Уфе могут получить некорректные счета за водоснабжение и водоотведение. Грядущий коммунальный ад с начислениями и оплатой услуг связан с завершение агентского договора между единым расчетным кассовым центром и «Уфаводоканалом». Теперь счета и платежи уфимцев за воду будет обрабатывать другая организация — единый информационно-расчетный центр. Именно он выиграл тендер на оказание услуг.