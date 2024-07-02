В уфимском доме прятался целый этаж

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
При проведении работ по благоустройству улицы Заки Валиди в Уфе была сделана необычная находка. В ходе раскопок в доме Гиниятуллы Капкаева было выявлено, что у признанного объектом культурного наследия здания имеется подземный этаж, о котором ранее было неизвестно.
В настоящий момент в целях сохранения памятника ведутся работы по его реконструкции. Кроме того, власти намерены укрепить имеющийся там цокольный этаж.
Построенный в башкирской столице в начале прошлого столетия доходный дом Гиниятуллы Капкаева представляет из себя кирпичное здание в два этажа, в котором было три подъезда. Отмечается, что в доме также находились коммерческие площади. Сам Капкаев запомнился современникам как известный религиозный и общественный деятель.