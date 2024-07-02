В уфимском доме прятался целый этаж

Построенный в башкирской столице в начале прошлого столетия доходный дом Гиниятуллы Капкаева представляет из себя кирпичное здание в два этажа, в котором было три подъезда. Отмечается, что в доме также находились коммерческие площади. Сам Капкаев запомнился современникам как известный религиозный и общественный деятель.