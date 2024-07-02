На границе Башкирии эвакуировали сотни туристов

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Лагери туристов расположились вдоль участка водоёма недалеко от города Усть-Катав, находящегося на границе с Республикой Башкортостан — из-за подъёма уровня воды в реке многие могли оказаться отрезанными от суши.
Спасатели всю ночь проводили обход береговой линии и предупреждали об опасном явлении на местах отдыха. Всего сотрудники ведомства эвакуировали на машинах 213 туристов, в их числе 19 детей.
По данным службы, туристических групп из Башкирии среди эвакуированных не было. Сейчас на месте продолжают ликвидировать последствия буйства стихии. Многие крупные объекты вытаскивают из воды с помощью тяжёлой спецтехники.