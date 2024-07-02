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На границе Башкирии эвакуировали сотни туристов

На границе Башкирии эвакуировали сотни туристов

2 июля 2024, 07:30
Фото: ПСС Челябинской области
Более 200 человек вывезли спасатели с берега реки Юрюзани во время затопления, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Лагери туристов расположились вдоль участка водоёма недалеко от города Усть-Катав, находящегося на границе с Республикой Башкортостан — из-за подъёма уровня воды в реке многие могли оказаться отрезанными от суши.

Спасатели всю ночь проводили обход береговой линии и предупреждали об опасном явлении на местах отдыха. Всего сотрудники ведомства эвакуировали на машинах 213 туристов, в их числе 19 детей.

Фото: ПСС Челябинской области

По данным службы, туристических групп из Башкирии среди эвакуированных не было. Сейчас на месте продолжают ликвидировать последствия буйства стихии. Многие крупные объекты вытаскивают из воды с помощью тяжёлой спецтехники.

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#Руслан Бикчурин#Происшествия#Паводок#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Эвакуация#Половодье#Челябинская область#Природа#Дожди#Вода#Ливни
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