На Алтае завершился фестиваль поэта Роберта Рождественского

На фестивале прошла презентация книги «Роберт Рождественский: чужой билет», написанной младшей дочерью поэта Ксенией. В библиотеках Новоалтайска, Алейска и Тальменки состоялись творческие встречи с писателями. Также была представлена литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра краевой филармонии.