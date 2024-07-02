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На Алтае завершился фестиваль поэта Роберта Рождественского

На Алтае завершился фестиваль поэта Роберта Рождественского

2 июля 2024, 09:16
Фото: 1MI
С 27 по 30 июня в Алтайском крае проходил литературный фестиваль, посвященный выдающемуся поэту Роберту Рождественскому. Поддержку мероприятию оказали ВТБ и банк «Открытие».

Фестиваль охватил пять муниципалитетов региона: Барнаул, Алейск, Тальменку, Новоалтайск и Косиху, где родился поэт, пишет inkazan.ru.

Среди почетных гостей и участников были старшая дочь поэта Екатерина Рождественская, народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республики Карелии Владислав Косарев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов. Последний отметил, что банк поддерживает фестиваль уже шесть лет.

На фестивале прошла презентация книги «Роберт Рождественский: чужой билет», написанной младшей дочерью поэта Ксенией. В библиотеках Новоалтайска, Алейска и Тальменки состоялись творческие встречи с писателями. Также была представлена литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра краевой филармонии.

В селе Косиха прошел межрайонный песенный и поэтический фестиваль. Завершилось мероприятие концертом Дмитрия Певцова и группы «Певцовъ-оркестр», которые исполнили песни из советских фильмов на стихи Роберта Рождественского.

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