На Алтае завершился фестиваль поэта Роберта Рождественского

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Фестиваль охватил пять муниципалитетов региона: Барнаул, Алейск, Тальменку, Новоалтайск и Косиху, где родился поэт, пишет inkazan.ru.
Среди почетных гостей и участников были старшая дочь поэта Екатерина Рождественская, народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республики Карелии Владислав Косарев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов. Последний отметил, что банк поддерживает фестиваль уже шесть лет.
На фестивале прошла презентация книги «Роберт Рождественский: чужой билет», написанной младшей дочерью поэта Ксенией. В библиотеках Новоалтайска, Алейска и Тальменки состоялись творческие встречи с писателями. Также была представлена литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра краевой филармонии.
В селе Косиха прошел межрайонный песенный и поэтический фестиваль. Завершилось мероприятие концертом Дмитрия Певцова и группы «Певцовъ-оркестр», которые исполнили песни из советских фильмов на стихи Роберта Рождественского.