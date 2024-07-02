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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:14

Кто пострадал при взрыве газа в Стерлитамаке

Кто пострадал при взрыве газа в Стерлитамаке

2 июля 2024, 10:06
Фото: МЧС Башкирии
Спасатели рассказали о всех, кому потребовалась помощь медиков, сообщает МЧС Башкирии.

МЧС Башкирии раскрыло данные о жертве и пострадавших при взрыве газа во многоэтажном доме на Артёма, 150 в Стерлитамаке. По последним оперативным сведениям в результате ЧП погибла одна женщина, пострадали шестеро человек. Погибшей оказалась пенсионерка, женщине было 66 лет.

По первоначальным данным, из-за взрыва газа пострадали семеро человек. В МЧС уточнили, что изначально причисленную к пострадавшим годовалую девочку теперь отнести к ним нельзя. Девочка на момент взрыва была в коляске возле подъезда, и ребенок не получил травм. Серьезные травмы получили:

— 10-летний ребенок

— 26-летняя женщина

— 36-летняя женщина

— 38-летняя женщина

— 27-летний мужчина

— 57-летний мужчина.

Двое последних — сотрудники газовой службы, которые в момент взрыва ремонтировали оборудование.

После взрыва из поврежденного дома эвакуировали порядка 80 человек. Для них открыли кризисный центр и ПВР. В результате взрыва газа повреждения получили 11 квартир, а трех из них — повреждены перегородки. Специалистам еще предстоит оценить состояние несущих стен и перекрытий после взрыва газа.

Напомним, взрыв газа в Стерлитамаке произошел утром во вторник, 2 июля. По факту ЧП во время ремонта газового оборудования уже возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг. Обычно, по подобным составам преступления к уголовной отвественности привлекаются хозяйствующие субъекты, в том числе — коммунальщики и газовые службы.

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