Кто пострадал при взрыве газа в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
МЧС Башкирии раскрыло данные о жертве и пострадавших при взрыве газа во многоэтажном доме на Артёма, 150 в Стерлитамаке. По последним оперативным сведениям в результате ЧП погибла одна женщина, пострадали шестеро человек. Погибшей оказалась пенсионерка, женщине было 66 лет.
По первоначальным данным, из-за взрыва газа пострадали семеро человек. В МЧС уточнили, что изначально причисленную к пострадавшим годовалую девочку теперь отнести к ним нельзя. Девочка на момент взрыва была в коляске возле подъезда, и ребенок не получил травм. Серьезные травмы получили:
— 10-летний ребенок
— 26-летняя женщина
— 36-летняя женщина
— 38-летняя женщина
— 27-летний мужчина
— 57-летний мужчина.
Двое последних — сотрудники газовой службы, которые в момент взрыва ремонтировали оборудование.
После взрыва из поврежденного дома эвакуировали порядка 80 человек. Для них открыли кризисный центр и ПВР. В результате взрыва газа повреждения получили 11 квартир, а трех из них — повреждены перегородки. Специалистам еще предстоит оценить состояние несущих стен и перекрытий после взрыва газа.
Напомним, взрыв газа в Стерлитамаке произошел утром во вторник, 2 июля. По факту ЧП во время ремонта газового оборудования уже возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг. Обычно, по подобным составам преступления к уголовной отвественности привлекаются хозяйствующие субъекты, в том числе — коммунальщики и газовые службы.