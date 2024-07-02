Кто пострадал при взрыве газа в Стерлитамаке

По первоначальным данным, из-за взрыва газа пострадали семеро человек. В МЧС уточнили, что изначально причисленную к пострадавшим годовалую девочку теперь отнести к ним нельзя. Девочка на момент взрыва была в коляске возле подъезда, и ребенок не получил травм. Серьезные травмы получили: