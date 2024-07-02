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Чиновника осудили на три года за мошенничество с нацпроектом в Башкирии

Чиновника осудили на три года за мошенничество с нацпроектом в Башкирии

2 июля 2024, 08:05
Фото: 1MI
Директор муниципального предприятия не признал вину в совершении преступления с использование служебного положения, сообщает пресс-служба Республики Башкортостан.

Приговор директору муниципального унитарного предприятия «Инвестиционно-строительный комитет» озвучили в Балтачёвском межрайонном суде Башкирии. Чиновника судили за мошенничество с использованием должности в 2020 году. Приговор — три года условно, два года испытательного срока и штраф в ₽30 000.

Суд посчитал, что следствие доказало мошенничество на нацпроекте «Жилье и городская среда». В 2020 году Старобалтачёвский сельсовет проводил благоустройство аллеи «Дуслык». Подрядчиком работ выступала компания «Фасилити Групп», а технический надзор за ходом работ поручили МУП «Инвестиционно-строительный комитет». Тогда директор МУПа предложил удобную ему схему: на время работ подрядчику самому поставить камеры для видеослежения за благоустройством аллеи. Позже там смонтировали оборудование по заниженной стоимости и не соответствующее заявленным в тендере характеристикам. Несмотря на это, все работы и оборудование были приняты. Ущерб бюджету оценили в ₽74 000.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами процесса.

«Дуслык» — это километровый тротуар с игровыми и спортивными блоками в Старобалтачево. Общая стоимость работ по благоустройству аллеи составила ₽8 млн. Ее открыли осенью 2020 года.

Напомним, ранее в Башкирии было еще одного громкое уголовное дело по мошенничеству на национальном проекте. В том случае — нацпроекте «Экология», по которому в регионе обновляли очистные сооружения в Давлекановском районе. Тут ущерб от преступления оценили в ₽89 млн. Главу района уже осудили, а вот подрядчик — заместитель директора газовой компании — пока еще ждет приговора. Сами работы проводились в 2019 году. Но сильно на качестве водоснабжения они не сказались. Система до сих пор не введена в работу. Местные жители продолжают жаловаться на качество питьевой воды.

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