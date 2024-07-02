Чиновника осудили на три года за мошенничество с нацпроектом в Башкирии

Напомним, ранее в Башкирии было еще одного громкое уголовное дело по мошенничеству на национальном проекте. В том случае — нацпроекте «Экология», по которому в регионе обновляли очистные сооружения в Давлекановском районе. Тут ущерб от преступления оценили в ₽89 млн. Главу района уже осудили, а вот подрядчик — заместитель директора газовой компании — пока еще ждет приговора. Сами работы проводились в 2019 году. Но сильно на качестве водоснабжения они не сказались. Система до сих пор не введена в работу. Местные жители продолжают жаловаться на качество питьевой воды.