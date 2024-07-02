«Хлопнуло — начал голову тушить, вылез в подъезд»: газовщик пережил взрыв в Башкирии

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Сотрудник аварийной службы, которого после хлопка госпитализировали в местную больницу, подтвердил, что в доме зафиксировали крайне высокую концентрацию газа. Ранее схожую информацию публиковали в городских соцсетях. Машину экстренной службы, приехавшей ещё до взрыва, можно было также увидеть на кадрах с домофона. На кадрах видно, что голова и руки мужчины забинтованы.
— Была концентрация взрывоопасная большая. Из-за чего хлопнуло — я не могу сказать. Я первый в такой ситуации. Хлопнуло — и дальше будто не со мной, будто во сне. Всё сине-жёлтое. Начал голову тушить, вылез в подъёзд. Я не то что бы испугался, скорее ничего не понял. Сейчас чувствую себя более-менее, — рассказал пострадавший.
Ранее оперативные службы региона публиковали информацию о том, что всего при взрыве пострадали шестеро человек, ещё один погиб. Сейчас правоохранители ведут расследование.