«Хлопнуло — начал голову тушить, вылез в подъезд»: газовщик пережил взрыв в Башкирии

Сотрудник аварийной службы, которого после хлопка госпитализировали в местную больницу, подтвердил, что в доме зафиксировали крайне высокую концентрацию газа. Ранее схожую информацию публиковали в городских соцсетях. Машину экстренной службы, приехавшей ещё до взрыва, можно было также увидеть на кадрах с домофона. На кадрах видно, что голова и руки мужчины забинтованы.