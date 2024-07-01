Вековая могила в Уфе получила новый статус

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:47
Согласно приказу, предметом охраны определены захоронение, тип организации территории — сам мемориал из площади и монумента и другие атрибуты. Объект культурного наследия входит в мемориальный комплекс «Борцам за советскую власть». В памятник входят Вечный огонь, обелиск и стела с портретами.
Пётр Зенцов — революционер-подпольщик. Первый уфимский чекист родился в 1889 году в Уфимской губернии. Зенцов долгое время скрывался от царской полиции на Урале, был арестован в Уфе и приговорён к каторге. После амнистии стал председателем Уфимской ЧК по борьбе с «контрреволюцией». Погиб в 1920 году на Кавказе, был похоронен в столице Башкирии.
В начале этого года был также подписан другой приказ, касающийся объекта культурного наследия. Городские власти тогда утвердили границы и режим использования памятника.