Вековая могила в Уфе получила новый статус

Пётр Зенцов — революционер-подпольщик. Первый уфимский чекист родился в 1889 году в Уфимской губернии. Зенцов долгое время скрывался от царской полиции на Урале, был арестован в Уфе и приговорён к каторге. После амнистии стал председателем Уфимской ЧК по борьбе с «контрреволюцией». Погиб в 1920 году на Кавказе, был похоронен в столице Башкирии.