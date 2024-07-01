Уфимку изуродовали в салоне красоты

Некрасивая история про салон красоты началась 19 октября 2022 года, когда жительница Уфы обратилась в одну из городских бьюти-мастерских. Уфимка хотела сделать свои ножки неотразимыми и пришла на лазерную эпиляцию. За услугу женщина заплатила ₽4 000. Причем, не в кассу и без чека, а переводом на счет физического лица.