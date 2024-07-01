Уфимку изуродовали в салоне красоты

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Некрасивая история про салон красоты началась 19 октября 2022 года, когда жительница Уфы обратилась в одну из городских бьюти-мастерских. Уфимка хотела сделать свои ножки неотразимыми и пришла на лазерную эпиляцию. За услугу женщина заплатила ₽4 000. Причем, не в кассу и без чека, а переводом на счет физического лица.
Радость от гладкости ног и экономии оказалась недолгой. Вскоре уфимка почувствовала жжение в области воздействия лазером на ногах, появилось сильное раздражение, в связи с чем, ей пришлось принимать обезболивающие лекарства. На следующий день женщина обратилась за медицинской помощью в другую клинику, где ее лечение обошлось в ₽7 042.
— При этом предпринимателем договор на оказания медицинских услуг в письменной форме не был заключен, потребителю не была предоставлена необходимая информация об услугах, кроме того, исполнителем не была представлена лицензия на оказание услуг, — отмечают в Роспотребнадзоре России.
Женщина обратилась в салон, где ей сожгли ноги. Там согласились вернуть только деньги за эпиляцию. Ее лечение и компенсацию хозяин салона оплачивать отказался. Тогда уфимка обратилась за защитой прав потребителя в Роспотребнадзор. Последовало обращение в суд.
— Судом установлено, что поскольку истцу услуга по лазерной эпиляции оказана ответчиком в отсутствие соответствующей лицензии, названная услуга явилась не качественной, в связи с чем, судом принято решение о взыскании с исполнителя в пользу потребителя компенсации убытков и морального вреда в размере ₽7 000, — резюмируют в Роспотребнадзоре.