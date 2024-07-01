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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Уфимку изуродовали в салоне красоты

Уфимку изуродовали в салоне красоты

1 июля 2024, 12:22
Фото: 1MI
Визит на лазерную эпиляцию довел женщину до мучительных болей, дорогого лечения и судебной тяжбы, сообщает управление Роспотребнадзора России.

Некрасивая история про салон красоты началась 19 октября 2022 года, когда жительница Уфы обратилась в одну из городских бьюти-мастерских. Уфимка хотела сделать свои ножки неотразимыми и пришла на лазерную эпиляцию. За услугу женщина заплатила ₽4 000. Причем, не в кассу и без чека, а переводом на счет физического лица.

Радость от гладкости ног и экономии оказалась недолгой. Вскоре уфимка почувствовала жжение в области воздействия лазером на ногах, появилось сильное раздражение, в связи с чем, ей пришлось принимать обезболивающие лекарства. На следующий день женщина обратилась за медицинской помощью в другую клинику, где ее лечение обошлось в ₽7 042.

— При этом предпринимателем договор на оказания медицинских услуг в письменной форме не был заключен, потребителю не была предоставлена необходимая информация об услугах, кроме того, исполнителем не была представлена лицензия на оказание услуг, — отмечают в Роспотребнадзоре России.

Женщина обратилась в салон, где ей сожгли ноги. Там согласились вернуть только деньги за эпиляцию. Ее лечение и компенсацию хозяин салона оплачивать отказался. Тогда уфимка обратилась за защитой прав потребителя в Роспотребнадзор. Последовало обращение в суд.

— Судом установлено, что поскольку истцу услуга по лазерной эпиляции оказана ответчиком в отсутствие соответствующей лицензии, названная услуга явилась не качественной, в связи с чем, судом принято решение о взыскании с исполнителя в пользу потребителя компенсации убытков и морального вреда в размере ₽7 000, — резюмируют в Роспотребнадзоре.

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Медицинская помощь#Инциденты#Салон красоты#Лазерная эпиляция#Права потребителя#Судебная тяжба
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