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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Ученые создадут нейросеть для поиска на Марсе кратеров от метеоритов

Ученые создадут нейросеть для поиска на Марсе кратеров от метеоритов

1 июля 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Учёные NASA назвали причину ежедневных сейсмических активностей на Марсе, связав их с ударами метеоритов. Эти космические объекты регулярно достигают поверхности Красной планеты.

Как пишет newkhakasiya.online, на Землю ежегодно падает около 17 тысяч метеоритов, однако большинство из них сгорает в атмосфере. На Марсе же атмосфера в 100 раз тоньше, что позволяет метеоритам чаще достигать поверхности.

Согласно исследованиям, ежедневно на Марсе появляется метеоритный кратер с диаметром в восемь метров, а ежемесячно — кратер диаметром в 30 метров. При этом опасная зона вокруг этих кратеров значительно больше, что необходимо учитывать для обеспечения безопасности при использовании роботов.

В будущем учёные хотят внедрить ИИ-технологии для автоматического обнаружения новых кратеров на спутниковых снимках.

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