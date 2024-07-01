Ученые создадут нейросеть для поиска на Марсе кратеров от метеоритов

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как пишет newkhakasiya.online, на Землю ежегодно падает около 17 тысяч метеоритов, однако большинство из них сгорает в атмосфере. На Марсе же атмосфера в 100 раз тоньше, что позволяет метеоритам чаще достигать поверхности.
Согласно исследованиям, ежедневно на Марсе появляется метеоритный кратер с диаметром в восемь метров, а ежемесячно — кратер диаметром в 30 метров. При этом опасная зона вокруг этих кратеров значительно больше, что необходимо учитывать для обеспечения безопасности при использовании роботов.
В будущем учёные хотят внедрить ИИ-технологии для автоматического обнаружения новых кратеров на спутниковых снимках.