Студент из Башкирии продал Родину за ₽40 000

Posted Вчера, 19:35
Published Вчера, 19:35
Modified Вчера, 19:42
Updated Вчера, 19:42
Следствие вышло на след «агента СБУ» в Башкирии, который по указке анонимных кураторов из мессенджеров совершал диверсии на территории региона. Им оказался 20-летний студент. Молодого человека считают причастным не к одному эпизоду. Его подозревают в порче двух релейных шкафов на железной дороге в Салавате. Диверсии были совершены в конце июня. За свои услуги студент получил ₽40 000. Теперь еще и получит уголовное преследование.
Напомним, что в середине июня 2024 года в Башкирии под суд пошли трое диверсантов, причастных к поджогу силовой подстанции в октябре 2023 года. На троих суд им назначил 42 года тюремного заключения.