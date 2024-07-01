mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Вчера, 19:35

Published Вчера, 19:35

Modified Вчера, 19:42

Updated Вчера, 19:42

Студент из Башкирии продал Родину за ₽40 000

Студент из Башкирии продал Родину за ₽40 000

1 июля 2024, 19:35
Фото: 1MI
В телефоне подозреваемого в серии поджогов молодого человека нашли переписку с куратором и величину премии за диверсии, пишет «Лента».

Следствие вышло на след «агента СБУ» в Башкирии, который по указке анонимных кураторов из мессенджеров совершал диверсии на территории региона. Им оказался 20-летний студент. Молодого человека считают причастным не к одному эпизоду. Его подозревают в порче двух релейных шкафов на железной дороге в Салавате. Диверсии были совершены в конце июня. За свои услуги студент получил ₽40 000. Теперь еще и получит уголовное преследование.

Напомним, что в середине июня 2024 года в Башкирии под суд пошли трое диверсантов, причастных к поджогу силовой подстанции в октябре 2023 года. На троих суд им назначил 42 года тюремного заключения.

Организаторам диверсии на «Башкирэнерго» дали 42 года тюрьмы
Узнать подробнее
Читайте также:
20-летний житель Башкирии подрался со школьниками из-за вейпаВ Башкирии неизвестные напали на группу подростковСкандал с травмированием в детском лагере дошёл до Следкома Башкирии
#Юлия Литвиненко#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Премия#Салават#Железная дорога#Следствие#Поджог#Студент#Уголовное преследование#Агент СБУ#Диверсии#Релейные шкафы
Подпишитесь
СБУ завела дело на Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева
Вчера, 10:39
НАТО долго не продержится: названы новые даты окончания конфликта на Украине
Вчера, 10:15
Хабиров поставит на контроль жалобы семей бойцов СВО
Вчера, 08:06
Школьник врезался в такси в Уфе
Вчера, 07:18
Жару в Башкирии победит окрошка
Вчера, 07:04
Парк в Башкирии закрыли из-за распутицы
Вчера, 06:50