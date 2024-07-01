Студент из Башкирии продал Родину за ₽40 000

Следствие вышло на след «агента СБУ» в Башкирии, который по указке анонимных кураторов из мессенджеров совершал диверсии на территории региона. Им оказался 20-летний студент. Молодого человека считают причастным не к одному эпизоду. Его подозревают в порче двух релейных шкафов на железной дороге в Салавате. Диверсии были совершены в конце июня. За свои услуги студент получил ₽40 000. Теперь еще и получит уголовное преследование.