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Спорткар бизнес-класса отняли у наркодилера в Башкирии

Спорткар бизнес-класса отняли у наркодилера в Башкирии

1 июля 2024, 06:36
Фото: 1MI
Мужчина и его подельники использовали Audi A6 для распространения наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Верховный суд Башкирии конфисковал в пользу государства спортивный автомобиль бизнес-класса Audi A6 у осужденного за нелегальный оборот наркотиков жителя города Октябрьский. Ранее мужчина получил 12 лет за это преступление.

Спорткар использовали для нелегального оборота наркотиков в период с 2018 по 2022 годы. На этой машине по Башкирии ездил ее владелец и его подельники по наркобизнесу — семейная пара. Когда суд первой инстанции вынес приговор за уголовное преступление, то изъятый ранее спорткар вернули наркоторговцу. Это в прокуратуре посчитали нарушением и обжаловали возврат в Верховном суде Башкирии. Суд пришел к выводу, что Audi A6 был инструментом преступной деятельности и обратил его в пользу государства.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Преступность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Наркоторговля#Ауди A6
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