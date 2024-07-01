Спорткар бизнес-класса отняли у наркодилера в Башкирии

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Верховный суд Башкирии конфисковал в пользу государства спортивный автомобиль бизнес-класса Audi A6 у осужденного за нелегальный оборот наркотиков жителя города Октябрьский. Ранее мужчина получил 12 лет за это преступление.
Спорткар использовали для нелегального оборота наркотиков в период с 2018 по 2022 годы. На этой машине по Башкирии ездил ее владелец и его подельники по наркобизнесу — семейная пара. Когда суд первой инстанции вынес приговор за уголовное преступление, то изъятый ранее спорткар вернули наркоторговцу. Это в прокуратуре посчитали нарушением и обжаловали возврат в Верховном суде Башкирии. Суд пришел к выводу, что Audi A6 был инструментом преступной деятельности и обратил его в пользу государства.