Спорткар бизнес-класса отняли у наркодилера в Башкирии

Спорткар использовали для нелегального оборота наркотиков в период с 2018 по 2022 годы. На этой машине по Башкирии ездил ее владелец и его подельники по наркобизнесу — семейная пара. Когда суд первой инстанции вынес приговор за уголовное преступление, то изъятый ранее спорткар вернули наркоторговцу. Это в прокуратуре посчитали нарушением и обжаловали возврат в Верховном суде Башкирии. Суд пришел к выводу, что Audi A6 был инструментом преступной деятельности и обратил его в пользу государства.