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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Шакшинский мост в Уфе закроют для проезда

Шакшинский мост в Уфе закроют для проезда

1 июля 2024, 15:28
Ограничения продлятся в течение двух часов, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Очередное транспортное ограничение ждет автомобилистов во вторник, 2 июля. Из-за проведения работ в рамках капитального ремонта Шакшинского моста он будет недоступен для проезда в течение двух часов в первой половине дня — с 11:00 до 13:00.

В мэрии Уфы добавили, что в указанные часы проезд по мосту будет невозможен в обоих направлениях. Исключением станут автомобили служб экстренного вызова. Для них будет функционировать одна из полос.

Ранее Mkset сообщал о дорожно-транспортном происшествии у моста под Уфой. В одну из его опор въехал грузовой автомобиль, водитель которого не сумел справиться с управлением.

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