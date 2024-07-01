Шакшинский мост в Уфе закроют для проезда

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Очередное транспортное ограничение ждет автомобилистов во вторник, 2 июля. Из-за проведения работ в рамках капитального ремонта Шакшинского моста он будет недоступен для проезда в течение двух часов в первой половине дня — с 11:00 до 13:00.
В мэрии Уфы добавили, что в указанные часы проезд по мосту будет невозможен в обоих направлениях. Исключением станут автомобили служб экстренного вызова. Для них будет функционировать одна из полос.
Ранее Mkset сообщал о дорожно-транспортном происшествии у моста под Уфой. В одну из его опор въехал грузовой автомобиль, водитель которого не сумел справиться с управлением.