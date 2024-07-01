СБУ завела дело на Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В производстве Винницкого отдела СБУ находится уголовное дело против двух должностных лиц из России — главы администрации Республики Башкортостан Радия Хабирова и мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Причина внимания к чиновникам из Башкирии со стороны службы безопасности Украины — отправка гуманитарных конвоев российским военным в зону Специальной военной операции на Украине. За эту деятельности СБУ угрожает Мавлиеву и Хабирову тюремным заключением сроком до восьми лет.
— Подозреваемые лично. используя свое политическое влияние и административные ресурсы, отдавали распоряжения на приобретение для армии РФ военной техники, оборудования, амуниции, средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов, продуктов питания, стройматериалов… — указано в сообщении генпрокуратура Украины.
Особо заостряется внимание на том, что при поддержке Хабирова и Мавлиева в зону СВО осенью 2023 года был отправлен сотый гуманитарный груз. Заметим, что по последним данным число гумкоев из Башкирии приближается уже к 150. К примеру, один только Стерлитамак отправил в зону спецоперации порядка 360 тонн гуманитарной помощи. Чаще всего с гуманконвоями отправляют питьевую воду, печи-буржуйки, маскировочные сети и костюмы, строительные инструменты и материалы.
Глава администрации Башкирии Радий Хабиров был внесён в санкционный список США в декабре 2022 года. Ранее попал в аналогичные списки из Канады и Великобритании. Причина — активная поддержка СВО и политики Владимира Путина. Сам Хабиров гордится этим и не считает наложенные на него санкции хоть сколько бы действенным ограничительным инструментом.
В отличие от коллеги, Ратмир Мавлиев пока в санкционных списках «западных партнеров» не засветился.