СБУ завела дело на Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева

Особо заостряется внимание на том, что при поддержке Хабирова и Мавлиева в зону СВО осенью 2023 года был отправлен сотый гуманитарный груз. Заметим, что по последним данным число гумкоев из Башкирии приближается уже к 150. К примеру, один только Стерлитамак отправил в зону спецоперации порядка 360 тонн гуманитарной помощи. Чаще всего с гуманконвоями отправляют питьевую воду, печи-буржуйки, маскировочные сети и костюмы, строительные инструменты и материалы.