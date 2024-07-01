Руководство летнего лагеря пыталось скрыть болезнь 40 детей

Кроме того, сотрудники лагеря пытались скрыть факт заболевания детей. Они не получали должного положенного для таких случаев медицинского лечения. Подчеркивается, что сотрудники учреждения не уведомили Роспотребнадзор и медицинскую организацию о ситуации. В настоящий момент часть сотрудников, в чью смену заболели дети, отстранены от выполнения обязанностей.