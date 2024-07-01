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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Руководство летнего лагеря пыталось скрыть болезнь 40 детей

Руководство летнего лагеря пыталось скрыть болезнь 40 детей

1 июля 2024, 14:22
Фото: 1MI
У детей, отдыхавших в лагере «Уральские зори» выявлена острая кишечная инфекция. По информации Роспотребнадзора, медики поставили им диагноз «норовирус». сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжет
Дети

Дети заразились норовирусной инфекцией в результате нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации работы внутри пищевого блока. Отмечается, что персонал игнорировал правила личной гигиены, а подопечных лагеря не осматривали медработники учреждения.

Кроме того, сотрудники лагеря пытались скрыть факт заболевания детей. Они не получали должного положенного для таких случаев медицинского лечения. Подчеркивается, что сотрудники учреждения не уведомили Роспотребнадзор и медицинскую организацию о ситуации. В настоящий момент часть сотрудников, в чью смену заболели дети, отстранены от выполнения обязанностей.

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