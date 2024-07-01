РЭО: Процедура размещения пунктов приема вторичных ресурсов в регионах будет упрощена

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В рамках обновленных нормативов пункты приема вторичных ресурсов внесли в перечень объектов, разрешенных к размещению на государственных и муниципальных земельных участках без предоставления земельных участков. Об этом пишет newstracker.ru.
Это было решено сделать для дальнейшего развития инфраструктуры по сбору вторичных ресурсов.
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Правительство России приняло значимое решение, когда внесло в пункт 22 перечня «Пункты приема вторичных ресурсов». В соответствии с требованиями пункта 22, ранее предусматривалась возможность размещения без предоставления земельного участка исключительно пунктов приема вторичного сырья. Тем не менее эксперты учли, что в рамках норм природоохранного законодательства Российской Федерации вторсырье является продукцией, получаемой в результате утилизации отходов, а вторресурсы относятся к отходам. Это означает, что процесс размещения инфраструктурных объектов для сбора отходов, являющихся вторресурсами, до сих пор был излишне затруднен. Однако терминология в постановлении теперь соответствует федеральному закону об отходах производства и потребления. «Процедура размещения таких объектов может производиться в упрощенном порядке. РЭО рассчитывает на активную позицию регионов», — заключил специалист. Осталось урегулировать порядок и условия размещения объектов, перечисленных в перечне, с помощью нормативно-правовых актов на региональном уровне.
По словам советника гендиректора по специальным проектам РЭО Георгия Петришина, эти мероприятия станут мощным катализатором процесса модернизации инфраструктуры по сбору вторичных ресурсов. Сформируется и сырьевая база для заводов по переработке, а значит, вырастет и привлекательность проектов по строительству предприятий по утилизации вторресурсов для инвесторов.
В числе прочего в рамках постановления от 24 июня 2024 года № 850 в перечень объектов, разрешенных к созданию на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, вошли контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Это поможет устранить такое явление, как дефицит контейнерных площадок.