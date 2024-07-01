РЭО: Процедура размещения пунктов приема вторичных ресурсов в регионах будет упрощена

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Правительство России приняло значимое решение, когда внесло в пункт 22 перечня «Пункты приема вторичных ресурсов». В соответствии с требованиями пункта 22, ранее предусматривалась возможность размещения без предоставления земельного участка исключительно пунктов приема вторичного сырья. Тем не менее эксперты учли, что в рамках норм природоохранного законодательства Российской Федерации вторсырье является продукцией, получаемой в результате утилизации отходов, а вторресурсы относятся к отходам. Это означает, что процесс размещения инфраструктурных объектов для сбора отходов, являющихся вторресурсами, до сих пор был излишне затруднен. Однако терминология в постановлении теперь соответствует федеральному закону об отходах производства и потребления. «Процедура размещения таких объектов может производиться в упрощенном порядке. РЭО рассчитывает на активную позицию регионов», — заключил специалист. Осталось урегулировать порядок и условия размещения объектов, перечисленных в перечне, с помощью нормативно-правовых актов на региональном уровне.