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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Назло рекордам: инфляция в России наносит ответный удар

Назло рекордам: инфляция в России наносит ответный удар

1 июля 2024, 14:35

Назло рекордам: инфляция в России наносит ответный удар

Инфляция в июне продолжает галопировать. Обуздать ее не могут ни заградительная ключевая ставка, ни сезонная корректировка цен.

Согласно актуальной статистике, весь июнь уровень инфляции превышает среднемноголетние значения. По сравнению с периодом прошлого года прирост составил 8,75%. Резонно, что это спровоцировало обсуждение соответствующих мер, в том числе — повышение ключевой ставки Банка России до 17-20%.

Напомним, что Центробанк планировал, что инфляция составит 4% к концу года — кажется, такое положение дел уже невозможно. Тем временем растут цены на овощи и фрукты (+3,7%), хотя летом они обычно дешевеют. В частности, картофель только за неполный июнь подорожал на 26%, 3-7% прибавили яблоки, морковь, свёкла и лук. Если же считать суммарно за полгода, то с конца 2023 года картошка подорожала на 80%. Близко к рекорду находится свекла, цена на которую за половину 2024 года выросла на 95%.

Кроме этого, рост цен на услуги держится на уровне +9,5%. Эксперты объясняют ситуацию дефицитом кадров, но легче от этого потребителям не становится.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Экономика#Новости
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