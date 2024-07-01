Назло рекордам: инфляция в России наносит ответный удар

Напомним, что Центробанк планировал, что инфляция составит 4% к концу года — кажется, такое положение дел уже невозможно. Тем временем растут цены на овощи и фрукты (+3,7%), хотя летом они обычно дешевеют. В частности, картофель только за неполный июнь подорожал на 26%, 3-7% прибавили яблоки, морковь, свёкла и лук. Если же считать суммарно за полгода, то с конца 2023 года картошка подорожала на 80%. Близко к рекорду находится свекла, цена на которую за половину 2024 года выросла на 95%.