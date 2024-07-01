Курение убило дачника в Башкирии

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Несчастный случай произошел с мужчиной в СНТ «Строитель-2» в Иглинском районе. Пламя охватило садовый дом мужчины — выбраться самостоятельно из смертельной ловушки он не сумел и погиб. О самом пожаре спасателям доложили очевидцы, когда увидели чёрный столб дыма.
Бездыханное тело хозяина участка обнаружили уже во время тушения. Мужчину вынесли к медикам, однако помочь ему уже не смогли — врачам оставалось лишь констатировать смерть пациента.
Что привело к трагедии — сейчас выясняется, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, причиной пожара мог стать непотушенный окурок.