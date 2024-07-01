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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Курение убило дачника в Башкирии

Курение убило дачника в Башкирии

1 июля 2024, 11:23
Фото: 1MI
В Иглинском районе трагически погиб 59-летний сельчанин, его тело в ночь на 1 июля обнаружили спасатели, сообщили Mkset в МЧС региона.

Несчастный случай произошел с мужчиной в СНТ «Строитель-2» в Иглинском районе. Пламя охватило садовый дом мужчины — выбраться самостоятельно из смертельной ловушки он не сумел и погиб. О самом пожаре спасателям доложили очевидцы, когда увидели чёрный столб дыма.

Фото: МЧС

Бездыханное тело хозяина участка обнаружили уже во время тушения. Мужчину вынесли к медикам, однако помочь ему уже не смогли — врачам оставалось лишь констатировать смерть пациента.

Что привело к трагедии — сейчас выясняется, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, причиной пожара мог стать непотушенный окурок.

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