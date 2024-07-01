Курение убило дачника в Башкирии

Несчастный случай произошел с мужчиной в СНТ «Строитель-2» в Иглинском районе. Пламя охватило садовый дом мужчины — выбраться самостоятельно из смертельной ловушки он не сумел и погиб. О самом пожаре спасателям доложили очевидцы, когда увидели чёрный столб дыма.