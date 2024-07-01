Мост под Уфой атаковал дальнобойщик

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта произошло около семи утра под Уфой. По данным Госавтоинспекции города, за рулем тягача марки «Вольво» был 55-водитель. Известно, что это житель города Октябрьский в Башкирии.
Мужчина ехал на фуре в сторону села Русским Юрмаш, но не справился с управлением и врезался в опору моста на 1480 км федеральной трассы М5 «Уфа — Челябинск». Тягач не был нагружен грузовым прицепом.
55-летнего водителя «Вольво» экстренно госпитализировали в больницу из-за полученных в результате ДТП травм. Начато расследование ДТП.