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Updated Сегодня, 05:14

Мост под Уфой атаковал дальнобойщик

Мост под Уфой атаковал дальнобойщик

1 июля 2024, 05:12
Фото: ГАИ Уфы
Водитель грузового тягача попал в ДТП рано утром в понедельник, 1 июля. сообщает пресс-служба ГАИ Уфы.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта произошло около семи утра под Уфой. По данным Госавтоинспекции города, за рулем тягача марки «Вольво» был 55-водитель. Известно, что это житель города Октябрьский в Башкирии.

Мужчина ехал на фуре в сторону села Русским Юрмаш, но не справился с управлением и врезался в опору моста на 1480 км федеральной трассы М5 «Уфа — Челябинск». Тягач не был нагружен грузовым прицепом.

55-летнего водителя «Вольво» экстренно госпитализировали в больницу из-за полученных в результате ДТП травм. Начато расследование ДТП.

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