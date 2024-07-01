До Бастрыкина дошёл скандал с отравлением детей в Башкирии

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Соответствующее поручение подчинённым дал начальник Следкома Александр Бастрыкин. Руководитель ведомства также затребовал доклад о ходе расследования инцидента.
Как сообщал Mkset, у воспитанников детского учреждения ранее выявили острую кишечную инфекцию. По последним данным, речь идёт о 40 несовершеннолетних — после приёма пищи все они пожаловались на температуру, рвоту и боль в животе.
Роспотребнадзор взял на проверку образцы еды из столовой лагеря. В самой же администрации учреждения утверждают, что отравиться дети могли из-за пищи, которую им передали родители. Кроме того, руководство лагеря заявило, что в их еде никаких отклонений выявлено не было.