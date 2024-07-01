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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

До Бастрыкина дошёл скандал с отравлением детей в Башкирии

До Бастрыкина дошёл скандал с отравлением детей в Башкирии

1 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI
Следователи собираются возбудить уголовное дело после отравления детей в башкортостанском лагере «Уральские зори», пишет пресс-служба ведомства.
Сюжет
Дети

Соответствующее поручение подчинённым дал начальник Следкома Александр Бастрыкин. Руководитель ведомства также затребовал доклад о ходе расследования инцидента.

Дети массово отравились в оздоровительном лагере в Башкирии
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Как сообщал Mkset, у воспитанников детского учреждения ранее выявили острую кишечную инфекцию. По последним данным, речь идёт о 40 несовершеннолетних — после приёма пищи все они пожаловались на температуру, рвоту и боль в животе.

Роспотребнадзор взял на проверку образцы еды из столовой лагеря. В самой же администрации учреждения утверждают, что отравиться дети могли из-за пищи, которую им передали родители. Кроме того, руководство лагеря заявило, что в их еде никаких отклонений выявлено не было.

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