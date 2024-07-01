До Бастрыкина дошёл скандал с отравлением детей в Башкирии

Роспотребнадзор взял на проверку образцы еды из столовой лагеря. В самой же администрации учреждения утверждают, что отравиться дети могли из-за пищи, которую им передали родители. Кроме того, руководство лагеря заявило, что в их еде никаких отклонений выявлено не было.