Водители не поделили полосу и попали в больницу в Башкирии

Инцидент случился в минувшую субботу, 29 июня, во второй половине дня. Полосу проезжей части между собой не поделили водитель «Матиза» и «Киа Рио» — две легковушки столкнулись лоб в лоб. От удара авто корейской марки отбросило на попутный Mitsubishi Lancer.