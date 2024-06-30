mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Башкирии четыре человека пострадали в массовой аварии

Водители не поделили полосу и попали в больницу в Башкирии

30 июня 2024, 08:26
Фото: ГАИ РБ

В Башкирии четыре человека пострадали в массовой аварии

Массовое ДТП произошло в Нефтекамске на улице Дюртюлинской, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

Инцидент случился в минувшую субботу, 29 июня, во второй половине дня. Полосу проезжей части между собой не поделили водитель «Матиза» и «Киа Рио» — две легковушки столкнулись лоб в лоб. От удара авто корейской марки отбросило на попутный Mitsubishi Lancer.

Фото: ГАИ

Очевидцы ДТП вызвали на место оперативные службы. Четыре человека получили различные травмы, их медики увезли в местную больницу. Кто именно выступил виновником инцидента — не уточняется, сейчас проводятся разбирательства. Обстоятельства уточняются.

#Происшествия#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#ПДД#Нефтекамск#ГАИ#Пострадавшие#Инциденты
Подпишитесь
«Муза» — на боевом посту: девушка из Башкирии служит на СВО в самых тяжелых условиях
Сегодня, 06:25
«Китаец» пытался заживо сжечь уфимца
Сегодня, 06:16
Четыре района «ушли под воду» в Башкирии
Сегодня, 06:04
Реки в Башкирии стремительно поднимаются после ливней
Сегодня, 05:53
Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию
Сегодня, 05:04
Дети массово отравились в оздоровительном лагере в Башкирии
Сегодня, 04:34