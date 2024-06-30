Водители не поделили полосу и попали в больницу в Башкирии

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Инцидент случился в минувшую субботу, 29 июня, во второй половине дня. Полосу проезжей части между собой не поделили водитель «Матиза» и «Киа Рио» — две легковушки столкнулись лоб в лоб. От удара авто корейской марки отбросило на попутный Mitsubishi Lancer.
Очевидцы ДТП вызвали на место оперативные службы. Четыре человека получили различные травмы, их медики увезли в местную больницу. Кто именно выступил виновником инцидента — не уточняется, сейчас проводятся разбирательства. Обстоятельства уточняются.