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Posted 30 июня, 10:43

Published 30 июня, 10:43

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

В Башкирии построят десять модульных кадровых центров

В Башкирии построят десять модульных кадровых центров

30 июня 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
Башкирия вошла в число пилотных регионов, где в этом году пройдет модернизация центров занятости населения. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Изменения затронут всю сеть: в республике появятся 69 кадровых центров «Работа России». Три кадровых центра было создано ранее — они уже работают в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы. В нынешнем году на модернизацию, которая проходит в рамках нацпроекта «Демография», будет выделено 633 млн рублей, в том числе 426 млн из федерального бюджета. На эти деньги будет проведен капитальный и текущий ремонт, приобретены оборудование и мебель.

В Уфе планируется создать управляющий центр занятости, который займет три этажа в бизнес-центре «Артерия».

Модульные центры занятости возведут там, где помещения не соответствуют требованиям, а ремонт обойдется дороже модуля. Всего будет построено десять таких модулей. Работы в Сибае и селе Месягутово Дуванского района уже начались, на эти цели из республиканского бюджета выделено 32,4 млн рублей. Приобретение модулей для Бижбулякского, Буздякского, Мишкинского и Туймазинского районов обойдется в 57,5 млн рублей. Почти такая же сумма будет дополнительно выделена на возведение модулей в Иглинском, Аургазинском, Бакалинском и Благоварском районах.

— Кроме внешних преображений, изменится сама суть работы. Кадровые центры цифровизируются, а услуги гражданам и работодателям будут предоставлять в режиме одного окна в рамках жизненных и бизнес-ситуаций. Те, кто ищет и предлагает работу, смогут решить целый комплекс проблем, получив 25 дополнительных услуг, — пояснила Ленара Иванова.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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