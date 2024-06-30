В Башкирии построят десять модульных кадровых центров

Модульные центры занятости возведут там, где помещения не соответствуют требованиям, а ремонт обойдется дороже модуля. Всего будет построено десять таких модулей. Работы в Сибае и селе Месягутово Дуванского района уже начались, на эти цели из республиканского бюджета выделено 32,4 млн рублей. Приобретение модулей для Бижбулякского, Буздякского, Мишкинского и Туймазинского районов обойдется в 57,5 млн рублей. Почти такая же сумма будет дополнительно выделена на возведение модулей в Иглинском, Аургазинском, Бакалинском и Благоварском районах.