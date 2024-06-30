В Башкирии построят десять модульных кадровых центров

Posted 30 июня, 10:43
Published 30 июня, 10:43
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Изменения затронут всю сеть: в республике появятся 69 кадровых центров «Работа России». Три кадровых центра было создано ранее — они уже работают в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы. В нынешнем году на модернизацию, которая проходит в рамках нацпроекта «Демография», будет выделено 633 млн рублей, в том числе 426 млн из федерального бюджета. На эти деньги будет проведен капитальный и текущий ремонт, приобретены оборудование и мебель.
В Уфе планируется создать управляющий центр занятости, который займет три этажа в бизнес-центре «Артерия».
Модульные центры занятости возведут там, где помещения не соответствуют требованиям, а ремонт обойдется дороже модуля. Всего будет построено десять таких модулей. Работы в Сибае и селе Месягутово Дуванского района уже начались, на эти цели из республиканского бюджета выделено 32,4 млн рублей. Приобретение модулей для Бижбулякского, Буздякского, Мишкинского и Туймазинского районов обойдется в 57,5 млн рублей. Почти такая же сумма будет дополнительно выделена на возведение модулей в Иглинском, Аургазинском, Бакалинском и Благоварском районах.
— Кроме внешних преображений, изменится сама суть работы. Кадровые центры цифровизируются, а услуги гражданам и работодателям будут предоставлять в режиме одного окна в рамках жизненных и бизнес-ситуаций. Те, кто ищет и предлагает работу, смогут решить целый комплекс проблем, получив 25 дополнительных услуг, — пояснила Ленара Иванова.