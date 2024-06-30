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Posted 30 июня, 07:41

Published 30 июня, 07:41

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Ученые из Уфы создали системы для генетического анализа кормовых культур

Ученые из Уфы создали системы для генетического анализа кормовых культур

30 июня 2024, 07:41
Тест-системы для генетического анализа и паспортизации кормовых культур разработали ученые Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (УФИЦ РАН) в соответствии с задачами нацпроекта «Наука и университеты».

Современные стандарты селекции и семеноводства предполагают обязательный генетический анализ и паспортизацию новых сортов культурных растений. Паспортизация нужна не только для сертификации и коммерческого распространения семян, но и для закрепления и сохранения селекционных достижений. Современные методы основаны в основном на ДНК-маркерах. Ученые УФИЦ РАН занимаются разработкой новых технологий генетической паспортизации кормовых культур.

Исследователи выделили и подготовили коллекцию ДНК из образцов люцерны гибридной, житняка ширококолосого, тимофеевки луговой и ежи сборной. Далее на ДНК этих культур испытали различные маркеры и подобрали наиболее оптимальные варианты для генетического анализа. Для люцерны гибридной и тимофеевки луговой создали лабораторные образцы тест-систем для идентификации, оценки генетического разнообразия и паспортизации.

Ученые уже подали заявку на получение патента. Результаты генетического анализа селекционных линий и популяций переданы селекционерам, где их будут использовать при выборе родительских форм для скрещиваний при создании новых сортов.

Главная цель нацпроекта «Наука и университеты» — вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Запущена программа по созданию сети современных кампусов. Исследователей обеспечивают передовым оборудованием и инфраструктурой, в том числе уникальными установками класса «мегасайенс» и новыми научными судами. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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