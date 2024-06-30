Ученые из Уфы создали системы для генетического анализа кормовых культур

Posted 30 июня, 07:41
Published 30 июня, 07:41
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Современные стандарты селекции и семеноводства предполагают обязательный генетический анализ и паспортизацию новых сортов культурных растений. Паспортизация нужна не только для сертификации и коммерческого распространения семян, но и для закрепления и сохранения селекционных достижений. Современные методы основаны в основном на ДНК-маркерах. Ученые УФИЦ РАН занимаются разработкой новых технологий генетической паспортизации кормовых культур.
Исследователи выделили и подготовили коллекцию ДНК из образцов люцерны гибридной, житняка ширококолосого, тимофеевки луговой и ежи сборной. Далее на ДНК этих культур испытали различные маркеры и подобрали наиболее оптимальные варианты для генетического анализа. Для люцерны гибридной и тимофеевки луговой создали лабораторные образцы тест-систем для идентификации, оценки генетического разнообразия и паспортизации.
Ученые уже подали заявку на получение патента. Результаты генетического анализа селекционных линий и популяций переданы селекционерам, где их будут использовать при выборе родительских форм для скрещиваний при создании новых сортов.
Главная цель нацпроекта «Наука и университеты» — вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Запущена программа по созданию сети современных кампусов. Исследователей обеспечивают передовым оборудованием и инфраструктурой, в том числе уникальными установками класса «мегасайенс» и новыми научными судами. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны.