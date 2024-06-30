По Уфе катались 18 пьяных гонщиков

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Как сообщили в Госавтоинспекции, на этой неделе инспекторы провели около тысячи автомобилей, при этом было выписано больше 60 штрафов за нарушений правил дорожного движения.
Кроме того, на дорогах города поймали восемнадцать автолюбителей, севших за руль в нетрезвом виде. На всех них сотрудники составили соответствующие протоколы, сами пьяные гонщики были задержаны.
На днях ведомство опубликовало у себя в соцсетях видео погони за невменяемым водителем. Пьяный мужчина решил погоняться с сотрудниками ГАИ, в конце концов попав в отделение.