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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

По Уфе катались 18 пьяных гонщиков

По Уфе катались 18 пьяных гонщиков

30 июня 2024, 09:49
Фото: 1MI
Крупную операцию ГАИ провели в башкирской столице, сообщает городской отдел ведомства.

Как сообщили в Госавтоинспекции, на этой неделе инспекторы провели около тысячи автомобилей, при этом было выписано больше 60 штрафов за нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, на дорогах города поймали восемнадцать автолюбителей, севших за руль в нетрезвом виде. На всех них сотрудники составили соответствующие протоколы, сами пьяные гонщики были задержаны.

Невменяемый водитель устроил погоню с ГАИ Башкирии
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На днях ведомство опубликовало у себя в соцсетях видео погони за невменяемым водителем. Пьяный мужчина решил погоняться с сотрудниками ГАИ, в конце концов попав в отделение.

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