mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Уфимцам предлагают зарплату в ₽160 тысяч в месяц

Кто в Уфе зарабатывает ₽160 тысяч

30 июня 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney

Уфимцам предлагают зарплату в ₽160 тысяч в месяц

Аналитики изучили рыночный заработок супервайзеров магазинов в Уфе, результатами портал SuperJob поделился с Mkset.

По данным специалистов сервиса, за последний год доходы на этой должности выросли на порядка 7%. В башкирской столице «потолком» стала сумма в ₽160 тысяч.

Минимальные зарплаты на этой вакансии — ₽55-60 тысяч — предлагают соискателям со средним или неполным высшим образованием в сфере экономики, финансов или товароведения. От работников также требуют уверенно владеть «1С» и иметь опыт от одного года.

Кто будет платить высокие налоги в Башкирии
Узнать подробнее

С высшим образованием зарплатные ожидания можно повышать — работодатели предлагают кандидатам от ₽60 до 80 тысяч. При этом с двухленим опытом и навыками работы с товарными группами, а также организационными качествами, можно зарабатывать уже до ₽110 тысяч. На ₽160 тысяч же могут рассчитывать специалисты, которые управляли группами более 10 торговых объектов, а также имеющие опыт открытия магазинов и трёхлетним стажем.

#Общество#Уфа#Деньги#Башкортостан#Доходы#Финансы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зарплаты#Торговля
Подпишитесь
«Муза» — на боевом посту: девушка из Башкирии служит на СВО в самых тяжелых условиях
Сегодня, 06:25
«Китаец» пытался заживо сжечь уфимца
Сегодня, 06:16
Четыре района «ушли под воду» в Башкирии
Сегодня, 06:04
Реки в Башкирии стремительно поднимаются после ливней
Сегодня, 05:53
Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию
Сегодня, 05:04
Дети массово отравились в оздоровительном лагере в Башкирии
Сегодня, 04:34