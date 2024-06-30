Кто в Уфе зарабатывает ₽160 тысяч

С высшим образованием зарплатные ожидания можно повышать — работодатели предлагают кандидатам от ₽60 до 80 тысяч. При этом с двухленим опытом и навыками работы с товарными группами, а также организационными качествами, можно зарабатывать уже до ₽110 тысяч. На ₽160 тысяч же могут рассчитывать специалисты, которые управляли группами более 10 торговых объектов, а также имеющие опыт открытия магазинов и трёхлетним стажем.