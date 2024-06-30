Кто в Уфе зарабатывает ₽160 тысяч

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По данным специалистов сервиса, за последний год доходы на этой должности выросли на порядка 7%. В башкирской столице «потолком» стала сумма в ₽160 тысяч.
Минимальные зарплаты на этой вакансии — ₽55-60 тысяч — предлагают соискателям со средним или неполным высшим образованием в сфере экономики, финансов или товароведения. От работников также требуют уверенно владеть «1С» и иметь опыт от одного года.
С высшим образованием зарплатные ожидания можно повышать — работодатели предлагают кандидатам от ₽60 до 80 тысяч. При этом с двухленим опытом и навыками работы с товарными группами, а также организационными качествами, можно зарабатывать уже до ₽110 тысяч. На ₽160 тысяч же могут рассчитывать специалисты, которые управляли группами более 10 торговых объектов, а также имеющие опыт открытия магазинов и трёхлетним стажем.