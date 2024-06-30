Команда из Башкирии стала победителем чемпионата по профмастерству

Posted 30 июня, 10:53
Published 30 июня, 10:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Финал чемпионата проходил на площадке Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. Участники соревновались в двух возрастных категориях: школьники (юниоры) и студенты (основа). Конкурсанты защищали свои бизнес-проекты, а также представляли продукцию собственного производства.
Ученики средней школы № 7 (Туймазы) Валерия Воробьева и Реналь Хабиров представили интеллектуальную настольную экономическую игру «Алга, Башкортостан», которая в итоге заняла первое место. В основной возрастной категории четвертое место в финале чемпионата в компетенции «Предпринимательство» заняли студентки Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксения Мучкина и Анастасия Дмитриева с проектом «Аромат настроения».
Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.