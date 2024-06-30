mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 30 июня, 10:53

Published 30 июня, 10:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Команда из Башкирии стала победителем чемпионата по профмастерству

30 июня 2024, 10:53
Первое место среди юниоров в финале Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в компетенции «Предпринимательство» заняла команда из Республики Башкортостан. Участники готовились к состязаниям в ходе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Финал чемпионата проходил на площадке Пермского колледжа предпринимательства и сервиса. Участники соревновались в двух возрастных категориях: школьники (юниоры) и студенты (основа). Конкурсанты защищали свои бизнес-проекты, а также представляли продукцию собственного производства.

Ученики средней школы № 7 (Туймазы) Валерия Воробьева и Реналь Хабиров представили интеллектуальную настольную экономическую игру «Алга, Башкортостан», которая в итоге заняла первое место. В основной возрастной категории четвертое место в финале чемпионата в компетенции «Предпринимательство» заняли студентки Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Ксения Мучкина и Анастасия Дмитриева с проектом «Аромат настроения».

Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Хабиров пригрозил сослать чиновников к Лукашенко
Сегодня, 07:49
НАТО долго не продержится: названы новые даты окончания конфликта на Украине
Сегодня, 10:15
Хабиров поставит на контроль жалобы семей бойцов СВО
Сегодня, 08:06
Школьник врезался в такси в Уфе
Сегодня, 07:18
Жару в Башкирии победит окрошка
Сегодня, 07:04
Парк в Башкирии закрыли из-за распутицы
Сегодня, 06:50